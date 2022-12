La dirección de Alberto Núñez Feijóo es consciente de que no se puede llegar a la Moncloa sin tener una mayor base social en Cataluña. De ahí que los populares no se cierren a ningún camino para alcanzar dicho objetivo, incluyendo aquí una suma de fuerzas constitucionalistas, que no sería de siglas, sino de sinergias y objetivo comunes. Es aquí donde entran en juego otras formaciones como Vox, primera fuerza constitucionalista en el Parlament, el nuevo partido Valents (que se reivindica como la UPN navarra) o los restos de un Ciudadanos que atraviesa sus horas más bajas desde 2006, pues incluso podría quedarse fuera de la Cámara catalana.

En este contexto, fuentes de Génova señalan que «nada está descartado de antemano» sobre el tablero electoral de Cataluña, donde las elecciones municipales de mayo serán la primera prueba de fuego para un PP que aspira a desbancar meses después a Pedro Sánchez y su siniestra gobernabilidad con los golpistas del 1-O y los proetarras.

En el cuartel general de los populares no pierden de vista que «el centroderecha ya ganó una vez en Cataluña», en alusión a los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017 donde precisamente Ciudadanos se convirtió en la opción política más votada. Desde el PP parten de la premisa de que «ahora lideramos el constitucionalismo» como alternativa al Ejecutivo de la nación, por lo que los comicios de mayo de 2023 suponen «una buena oportunidad» para reagrupar el centroderecha en torno a los partidos que defienden la unidad de España y no se pliegan a los secesionistas.

Además, el PP de Feijóo quiere hacer valer en Cataluña su perfil «moderado» y «centrista», desplegando su mano tendida hacia las fuerzas que combaten al separatismo. Es la estrategia del «catalanismo cordial» que los populares ya están implementando en esta comunidad. «Vamos a trasladarle a todo el pueblo catalán que el constitucionalismo catalanista lo vamos a defender con todas sus consecuencias. Vamos a seguir trabajando desde el autonomismo constitucional, desde el catalanismo constitucional, para volver a la cordialidad», señaló Feijóo en Tarragona en una visita reciente.

«Cataluña Suma»

Cabe recordar que ya el PP de Pablo Casado, a través del que era su secretario general, Teodoro García Egea, llegó a incluso a registrar la marca «Cataluña Suma», con la vista puesta en un tándem electoral con Ciudadanos, para prestar «servicios de grupos de presión política, asesoramiento jurídico, facilitación de información en materia de asuntos jurídicos (…) servicios de asesoramiento relacionados con la preparación de normas y asesoramiento jurídico a los miembros de la asociación».

Ahora, lo que ven más complicado, las fuentes consultadas, dentro de ese posible «frente constitucional» al que se abre Génova, sería la formación de una lista conjunta. Por ejemplo, consideran difícil una coalición con Valents, cuando su líder, Eva Parera, era diputada del PP en el Parlament hasta el pasado febrero y se marchó para lanzar su propio partido. Parera, ex de Unió Democràtica de Catalunya, ya ha anunciado su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, Cs tiene previsto celebrar un proceso de primarias para elegir a su cabeza de lista en la Ciudad Condal.

En cuanto al PP, el coordinador general, Elías Bendodo, evitó este lunes pronunciarse sobre los nombres de Dolors Montserrat o Daniel Sirera para aspirar al Consistorio barcelonés, si bien aseguró que el partido «propondrá en todos los casos los candidatos con más opciones de ganar las elecciones». «Es el único criterio que vamos a seguir», recalcó.

Asimismo, Bendodo apuntó que el PP hará un acto de presentación de sus candidatos a las municipales, pero «no antes de final de año», por lo que el plan de actuación en las próximas semanas será «seleccionar bien los 52 candidatos de capitales de provincia y, por tanto, serán los territorios los que vayan haciendo los anuncios», indicó.