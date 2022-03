No hay leche en los supermercados pero los ganaderos la tienen que tirar todos los días. Es la cruel realidad que atraviesa el sector y que Roberto López ha explicado entre lágrimas y emoción en El Programa de Ana Rosa. El ganadero no puede más. Exige una solución ya al Gobierno de Pedro Sánchez y llega a confesar que ha tenido que matar vacas.

El también miembro de la Asociación de Ganaderos de Lugo y La Coruña se ha roto. Con los ojos visiblemente llorosos ha narrado la difícil situación en la que se encuentra él y todos sus compañeros: «Conozco su situación personal y tienen que abrir el grifo de la lecha para tirarla cargándose el pan de sus hijos, sin poder pagar las letras, la electricidad o el gasoil».

El paro de los transportistas ha dado la puntilla final a un sector que ya estaba maltrecho, pero no ha sido su principal problema. El problema es estructural. A los ganaderos les pagan poco más de 30 céntimos por la leche, cuando a ellos entre pienso, gastos de electricidad, mantenimiento, etc, les cuesta más de 40.

Es por esto que su reivindicación va más allá de esta crisis momentánea por la huelga. Es más, Roberto apoya al 100% a los camioneros y les anima a seguir luchando por sus derechos, como el sector del campo hará por los suyos. «Lo llevamos diciendo mucho tiempo y el ministro Planas ha mirado para otro lado, no nos quiere oír», denuncia.

La situación es tan lamentable que López reconoce que no sólo están teniendo que tirar la leche, si no que, además, están teniendo que sacrificar animales por no poder mantenerlos: «Id a los mataderos a grabar las vacas que se van a matar. Yo he tenido que matar vacas como todos mis compañeros». Roberto reconoce que no quiere decir cuántos ha tenido que matar porque sus compañeros le han pedido «que no llore y de la cara por ellos».