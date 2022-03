El sector del transporte vive este viernes una nueva jornada de paros tras una noche con cinco accidentes leves en varios puntos de la A-6 debido a los piquetes y con la previsión del despliegue de 23.600 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil en los centros logísticos para garantizar el derecho al trabajo. Roberto López, ganadero y miembro de la Asociación de Ganaderos de Lugo y La Coruña, ha explotado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sacar a «15.000 policías a porrazo limpio» contra los transportistas a los que Moncloa acusa de «radicales» y «ultras». Para López los problemas de desabastecimiento irán a peor porque el Gobierno no tiene ninguna solución a la vista y las consecuencias están al caer: «Vais a comer mierda por culpa de estos cavernícolas», advierte este ganadero indignado.

«El ministro [Luis Planas] estuvo muy acertado cuando dijo que era un grupo muy pequeño de radicales. Concretamente es un grupo tan pequeño concretamente de 23, que trabajan en el Club de la Comedia… que tienen este país arrastrado, que no vamos a poder comer. ¡Que no vamos a poder comer! Los de la carne están aún peor que los de la leche, aquí da todo igual… Lo que va a pasar es que no vais a tener leche. Se van a morir los animales en la granja y aquí lo que va a pasar, con perdón, lo voy a decir… ¿Sabéis qué vais a comer?: ¡Mierda, vais a comer!», ha estallado López.

El ganadero gallego ha desmentido que esto sea cuestión de la «extrema derecha» como argumenta el Gobierno. «Si la extrema derecha es tan mala, que lo será… pero ellos, ¡no son la izquierda, son Dios. ¿Quién va a defender esto? Yo estoy codo con codo con esta gente, ¿sabéis lo que pasa? Estamos tirando la leche que vais a desayunar mañana, ¿y la carne…? Se van a morir los animales en las granjas. Porque éstos [por el Gobierno] los tienen muy gordos…», continuó López en directo en El Programa de Ana Rosa en Telecinco.

«Porque este Gobierno no quiere sentarse con cuatro que bloquean un país», ironiza. «Y hay que sacar a 17 mil policías a porrazo limpio, es más fácil eso que llamarles, ¿verdad? ¿Quién aguanta esto? Con los mil euros del gas, la luz, el combustible, de vez en cuando vais a poder comer…», explica.

«Yo no estoy en contra de este Gobierno, el anterior no era mucho mejor tampoco al menos con los ganaderos… pero con este Gobierno, joder, teníamos esperanzas, que fueran más sensibles. Era el 15 M allí en la calle, eran el pueblo, ¡nosotros somos el pueblo…! Ahora en el chalet tienen de todo, igual hasta les regalan la gasolina. Me cago en Dios… ¡Casi no dormí esta noche! Esto explota por todas partes», remató López.

El sector lácteo, que va por el segundo día de suspensión de su actividad, es uno de los más afectados por este paro, y alertó ya este jueves de que ya se nota el desabastecimiento en los supermercados. Las dificultades para la distribución de sus productos y acceder a piensos, a causa del paro de transportistas, se suman la situación límite de muchas explotaciones ganaderas para mantener su actividad, debido al aumento del precio de la electricidad.

La industria láctea española sigue en una situación «límite» que afecta a la normalidad en el funcionamiento de sus fábricas, y su capacidad para transformar y envasar producto «sigue reducida» ante una falta «total o parcial» de materias primas y materiales, según fuentes de la federación de industrias lácteas.