Las últimas palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no han sentado nada bien a la plataforma. Los camioneros, que acumulan un paro de la actividad de cinco días, no entienden por qué el Gobierno se niega a reunirse con los representantes de la organización e incluso les califica de «ultraderecha». Una situación que está provocando graves tensiones en la cadena de suministro que se podrían agravar en las últimas horas por el cierre de factorías, granjas e industrias.

«Si Sánchez quiere desabastecimiento, lo va a tener», responden fuentes de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera en conversaciones con este diario. Los camioneros están dispuestos a todo con tal de reunirse con el Gobierno para hacer frente al alza de los precios del combustible y una serie de peticiones históricas del sector. «Ya no tenemos nada que perder, nos sale más barato estar parados que trabajando», argumentan.

Desde la plataforma explican que «el 85% de nuestros asociados se encuentra con su camión parado y les estamos pidiendo por favor que aguanten pese a la presión que están recibiendo de las grandes empresas para volver a la actividad». «No vamos a desconvocar hasta que el Gobierno nos reciba», puntualizan.

Además, las citadas fuentes han desmentido las palabras de la titular de transportes, que les ha calificado de «un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje en muchos casos apoyados por la ultraderecha». Unas palabras a las que responden con contundencia: «Somos gente obrera, trabajadores y muchos de izquierda, que hasta hace cuatro días votábamos a su Gobierno y ahora nos dejan tirados».

Sánchez niega el desabastecimiento

Mientras, desde el Gobierno niegan la mayor y aseguran que no se está registran falta de producto en los supermercados, pese a que este jueves algunos abrían ya con lineales completamente vacíos. En concreto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que no habrá desabastecimiento en los supermercados debido al paro de transportistas, aunque ha admitido que podría producirse «algún problema» de stock con determinados productos.

En este sentido, Sánchez ha recalcado que hablar de desabastecimiento «son palabras mayores» y que en la actualidad no está sucediendo, si bien ha reconocido que el sector lácteo ha mostrado preocupación por la situación si el paro persiste. Unas afirmaciones que han tumbado las embotelladoras de leche, que ya avisan de que los supermercados estarán desabastecidos «en dos o tres días».

«Vamos a trabajar para que eso no sea así. Puede producirse algún problema en la cadena de distribución por estos incidentes puntuales, pero todos podemos comprobar que no se está produciendo desabastecimiento», ha reiterado. Palabras que muestran la calma chica que hay en el Gobierno pese a la situación critica que están sufriendo miles de pymes que han paralizado su actividad porque no llega su producto o viceversa.