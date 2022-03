El mundo de la empresa española estalló ayer contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las graves consecuencias que puede tener el paro indefinido del transporte del que lleva informando OKDIARIO desde el jueves. Las grandes empresas de la alimentación y el automóvil solicitaron al Ejecutivo que se reúna «de forma urgente» con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera para poner fin al paro y evitar que se agudice la falta de suministros en los próximos días. Hasta la CEOE y la Cepyme, que no respaldan el paro, pidieron medidas para paliar el impacto del incremento del precio de los combustibles en las empresas.

El paro de los camioneros ya ha provocado la paralización de las líneas de producción en varias factorías, como las de Ford en Almussafes o Stellantis en Vigo, así como la reducción de las descargas en los principales centros de distribución. Asimismo, el sector lácteo anunció ayer la paralización de su actividad desde hoy jueves, algo que se extiende a las piscifactorías, el agua mineral o la ganadería. Mercamadrid o Mercabarna sólo descargaron la mitad de lo habitual este miércoles.

CEOE y Cepyme emitieron ayer un comunicado conjunto en el que lanzan «un llamamiento al Gobierno para que, con carácter de urgencia, ponga en marcha ayudas para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas». Concretamente, instan «a minorar estos efectos sobre los sectores del transporte y la logística, directamente afectados por esta circunstancia, y solicitan ayudas para la renovación de flotas de mercancías», añaden.

No obstante, dado que los convocantes no pertenecen a la patronal del transporte, las citadas organizaciones también «condenan los actos violentos y antidemocráticos de bloqueo» que «no hacen sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas españolas en general, y el transporte y la logística en particular, derivadas del incremento desbocado de los costes energéticos agravados tras el inicio del conflicto bélico de Ucrania». Por ello, piden al Gobierno «que adopte medidas a la mayor brevedad para reconducir la situación, al tiempo que llaman al fin de este tipo de actos de bloqueo que se están realizando estos días».

Los camioneros que secundan el paro retan al Gobierno y aseguran que están dispuestos a parar su actividad durante semanas hasta que el Ministerio de Transportes les reciba para poner en marcha una serie de medidas que frenen el alza de los costes de los carburantes. Cuatro días después del inicio del paro indefinido, el Ejecutivo no anunciado ninguna reunió, aunque sí que se ha visto con la patronal.

La automoción no aguanta más

Fuentes del sector de la automoción han confirmado a este diario que «ya hay grandes empresas que han solicitado al Gobierno que ponga fin a la paralización de la actividad de los camioneros y convoque una reunión». «Varios fabricantes de coches han registrado paradas puntuales en sus plantas, no por el impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sino por el paro de los transportistas que impiden que lleguen desde los puertos el material requerido para el ensamblaje de los vehículos». «Una situación que agrava aún más la crisis que vive el sector por la falta de suministro de semiconductores», añade.

«No podemos dejar que nuestras fábricas de coches se queden sin piezas o que nuestros concesionarios se queden sin vehículos, si esta problemática se alarga en el tiempo miles de empresas se verán afectadas y podrá a España al borde la catástrofe logística».

Pero no sólo el sector de la automoción está sufriendo los estragos del paro de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. El sector de la alimentación está registrando falta de productos en los lineales de supermercados por el acopio que están realizando los consumidores ante el miedo al desabastecimiento y el parón de algunos sectores esenciales como ganaderos o pescadores.

Alarma en la cadena alimentaria

La cuarta jornada de huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías en protesta por el precio del gasóleo se ha saldado con los primeros cierres en fábricas del sector alimentario y con alarma por la amenaza de abastecimiento.

En la principal plataforma alimentaria del país, Mercamadrid, este miércoles se ha vuelto a reducir a la mitad la mercancía recibida, una caída que llega al 60% en el caso de pescados, mariscos, frutas y hortalizas. Los mayoristas de frutas de este mercado ya han advertido sobre posibles problemas de abastecimiento de frutas y hortalizas si persiste la huelga de los productos más perecederos, como fresa, berenjena, calabacín y tomate.

Del lado de los fabricantes ya hay empresas puntuales del sector agroalimentario que han tenido que parar y sectores concretos, como el de la acuicultura, que ha anunciado el cese indefinido de su actividad comercial. La industria láctea, la del agua envasada y la de la producción de aceituna de mesa también han comunicado que se han visto abocadas a hacer lo mismo en las próximas horas o días.