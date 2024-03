La Fiscalía avala la demanda contra Errejón por acusar de «denuncia falsa» al jubilado de la patada

La Fiscalía Provincial de Madrid ha avalado la tramitación de la demanda por vulneración del honor contra Íñigo Errejón impulsada por el jubilado que llevó al diputado de Sumar ante los tribunales por asestarle una patada en el estómago tras un mitin de cierre de campaña en Lavapiés.

El hombre, un enfermo de cáncer de 67 años, consiguió que un juzgado de Plaza Castilla admitiera a trámite su demanda en enero. Reclama 25.000 euros al político porque este último acudió a medios de comunicación acusándole de registrar ante la Justicia una «denuncia falsa» porque la patada, aseguraba, nunca existió. Sin embargo, la sentencia de 2022 dictamina que no se podía probar la agresión, pero eso no quiere decir que estemos ante un delito de denuncia falsa que, en todo caso, se tendría que probar en otro juicio.

Tal como adelanta OKDIARIO, una fiscal ha trasladado al juez del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid un escrito para indicar que no se opone a tramitar la demanda. La Fiscalía comunica que quiere personarse en el caso y contesta así a la demanda, sin adelantar su posición final.

«Respecto a los hechos expuestos en la demanda, el fiscal se remite a lo que resulte de la prueba que se practique y su valoración en el momento procesal oportuno», indica. Lejos de pedir de plano la desestimación de la demanda, de forma inicial, la Fiscalía pide practicar las correspondientes diligencias.

El Ministerio Fiscal recuerda que «la acción ejercitada se encuentra dentro del marco de la Ley de Protección del Derecho al Honor». En este tipo de procedimientos, una ley del año 2000 marca que la Fiscalía debe ser parte. En este punto, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «debe regirse en todo caso por el principio de imparcialidad». Por ello, en este momento procesal, la Fiscalía no puede contestar a los argumentos expuestos en la demanda antes de haber podido oír a los demandados. «El principio de imparcialidad obliga a no tomar partido a favor de una de las partes», esgrimen en un escrito fechado a 9 de febrero de 2024.

Abogado del jubilado

El abogado Carlos de Arco, que defiende al jubilado afectado, subraya que como Errejón es aforado descartaron la posibilidad de acusarle en una querella por calumnias, que se tendría que dirimir en el Tribunal Supremo. «Decidimos que como le había acusado sin pruebas de un delito de denuncia falsa, estábamos ante un delito de vulneración del honor, por acusarle de algo que no ha cometido», indica. Recuerda que el juez de primera instancia y la Audiencia Provincial absolvieron a Errejón, pero no porque la denuncia fuera «falsa». «En virtud del principio de presunción de inocencia y ante versiones contradictorias, la Justicia no pudo acreditar debidamente los hechos denunciados. De hecho, el juez en la sentencia dice que alguna de las partes y de los testigos miente, pero que él no es capaz de decir quién», agrega.

El político se libró de una condena a pesar de que las cámaras de seguridad y los testigos apuntaban a que la bronca sí se produjo, pero el momento de la patada denunciada no quedó grabado.

«Errejón sólo puede defenderse si acredita que mi cliente hizo una denuncia falsa, lo que es imposible porque la sentencia no dice eso o bien puede acogerse a la libertad de expresión. Pero ahí ha sobrepasado un límite: atribuir un delito a un tercero. Cuando se pasó por las televisiones cuando ganó el juicio podría haber dicho Me han absuelto y soy inocente. Ahí no habría problema. Pero él dijo que había una denuncia falsa de un señor, de un energúmeno de extrema derecha. Eso es un delito según el Código Penal. La defensa de Errejón es complicada», resume De Arco.

«De hecho, uno de los periodistas le preguntó a Errejón: ¿Usted ahora tomará medidas contra el jubilado por denuncia falsa? A lo que Errejón dice Bueno, ya veremos… Pero como jamás ha habido una denuncia falsa, no puede hacer eso», zanja el letrado.