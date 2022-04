Coherente, conciso y sin exagerar un ápice los acontecimientos que sufrió el 2 de mayo de 2021. Así se resume la declaración prestada por Alberto D.C., un jubilado vecino de 67 años enfermo de cáncer ante la juez de Plaza de Castilla encargada de instruir la causa contra Íñigo Errejón, investigado por patear a este vecino de Lavapiés que sólo quería hacerse una foto con el Diputado de Más Madrid. OKDIARIO revela hoy los vídeos de las declaraciones judiciales de este caso, bueno, los de las únicas personas que han declarado, ya que Errejón, que se enfrenta a un delito de maltrato, aún no ha dicho ni mu ante la juez, y el lunes se cumple un año de la presunta agresión.

Cuando este periódico reveló en exclusiva las imágenes de las cámaras policiales de Lavapiés que grabaron parte de los hechos previos y posteriores a la patada por la que Errejón fue denunciado faltaba un elemento crucial: saber cómo contó lo que en los vídeos se ve y se intuye el principal afectado en el juzgado, y eso es lo que ya podemos hacer a través de los vídeos de sus declaraciones. Pero antes de entrar en el contenido de estos hay que recordar la advertencia que la juez les hizo el pasado 6 de junio tanto al denunciante como al testigo de la presunta agresión de Errejón que aquel aportó: a la supuesta víctima le dijo que “denunciar en falso puede acarrear penas de prisión” igual que para el testigo “en caso de no decir verdad”. Ambos declararon con todo detalle lo que pasó aquella noche.

Alberto, la víctima, recordó ante la juez cómo aquella noche bajó a pasear a su perro y se cruzó con un vecino con quien estuvo un rato hasta que juntos pasearon para regresar a sus domicilios. Justo ahí fue cuando Alberto, el hombre de 68 años, un maestro herrero jubilado y convaleciente de una operación de cáncer de colon, identificó a Errejón. “Él no llevaba mascarilla y además es muy alto, destaca, enseguida me di cuenta de que era él”, explica el denunciante en su declaración.

«Una patada despectiva»

A estas alturas es conocida la versión de los hechos de este hombre sobre cómo explica que Errejón le atacó, pero al escuchar sus palabras en el juzgado asombra la capacidad que su relato tiene de transmitir indignación por lo sucedido. Alberto asegura a la juez que el tono que empleó con Errejón fue el mismo que ha usado otras veces con otros personajes conocidos con los que quiso fotografiarse, como Juan Carlos Monedero, por eso explica que le sorprendió mucho la reacción violenta del diputado de Más País. “Me lanzó una pata despectiva, me trató como a un gusano, y eso es lo que me dolió y me sorprendió”.

Alberto le explica a su señoría que la patada “yo no la considero violenta sino más insultante. Sinceramente, creo que si me hubiera dado en otro lugar no habría tenido mayores consecuencias que el dolor de un puntapié”, a lo que añade que si siguió adelante con la denuncia y el procedimiento judicial es porque “no se puede tratar a una persona como él me trató a mí aquella noche”. El denunciante asegura que apenas tuvo tiempo de reaccionar y que cuando se quiso dar cuente “Errejón ya había desaparecido”. En un momento de su declaración llega a bromear con su estado de salud y su edad. “Si esto me pilla con 30 años, seguramente no estaríamos aquí”.

Pero lo cierto es que la patada de Errejón sí tuvo consecuencias para el denunciante, quien explica en su declaración que, si bien en los momentos posteriores al golpe no sintió especial dolor, sí que con el paso de las horas detectó como el punto exacto donde había recibido el impacto, la cicatriz en una hernia consecuencia de la extracción de parte de su colon, se había inflamado de manera notable.

Estas declaraciones son la antesala de lo que se escuchará dentro de unas horas en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. El juicio contra Errejón llega tras un año de dilaciones judiciales en las que la defensa de Errejón y la Fiscalía han puesto bastante de su parte. De hecho, cambiar de jueza para este juicio es lo último que pidió Fiscalía, petición que Errejón secundó con su silencio. Repasando el vídeo que hace público hoy se aprecia que la juez Margarita Valcarce mantuvo intactos los derechos del diputado investigado y condujo los interrogatorios buscando los principios de veracidad y contradicción. Esperemos que al nuevo juez que le espera a Errejón no le ponga ningún pero el investigado y se juzgue de una vez por todas la patada de Errejón.