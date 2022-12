Muchos de ellos casi ni podían bajarse del coche sin ayuda y ninguno podía disimular que la edad no perdona. Felipe González demostró ayer su carisma y su poder de convocatoria al reunir en un restaurante madrileño a varias decenas de aquellos que se sentaron con él en el Consejo de Ministros durante su larga estancia en la Moncloa.

Cerca de 40 ex ministros y ex dirigentes del PSOE acudieron a la llamada de González. Uno de los más destacados fue el ex vicepresidente y ex secretario general del PSOE Alfonso Guerra. González y Guerra fueron los dos líderes que llevaron a la formación socialista en 1982 a su mayor victoria histórica. Se volvieron a juntar mucho tiempo después.

Otros ilustres socialistas que acudieron a la llamada de Felipe González fueron los ex ministros Javier Solana, José Luis Corcuera, Carlos Solchaga, Jerónimo Saavedra, Joan Majó, Pedro Solbes, Manuel Chaves, Joaquín Almunia, Gustavo Suárez Pertierra. El ex ministro de Transportes y actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, estuvo presente también.

Todos ellos se dejaron ver antes y después de entrar al restaurante La Manduca de Azagra, ubicado en la calle Sagasta de Madrid. Los dueños, que recibieron a cada uno de los ex dirigentes para abrirles la puerta, pidieron no tomar fotos en el interior. A pesar de la lluvia que cayó en la capital, muchos de ellos llegaron al lugar andando, mientras que otros llegaron en coche y con escolta.

Cesiones a ERC

Felipe González reunió a todos los dirigentes que formaron parte de su Consejo de Ministros, según adelantó El Confidencial. Esta cena se produce en plena estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder ante ERC para conseguir su apoyo parlamentario en el Congreso. La reforma del Código Penal, derogando el delito de sedición y reformando el de malversación, ha provocado un debate interno dentro del debate socialista, y este miércoles por la noche se reunieron en un restaurante de Madrid decenas de ex dirigentes del PSOE que también se encuentran en contra de estas cesiones al separatismo.

En el PSOE actual ya hay dirigentes que se oponen públicamente a estas concesiones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lanzó un duro ataque al Ejecutivo de Sánchez: «No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Me duele como español y como militante». Algo más moderado, pero igual de crítico, también se mostró el presidente de Aragón, Javier Lambán: «En mi opinión malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre de 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener una consideración agravada».

El debate ahora es si los independentistas organizarán otro referéndum ilegal como el del 1-O, y con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez. En el independentismo se frotan las manos ante esta posibilidad. «Si no se llega a un acuerdo para el referéndum el Gobierno de Cataluña está muy acostumbrado a escuchar el no de entrada por parte del Gobierno español. Ahora lo dicen del referéndum… bueno, Cataluña ya votó el uno de octubre y este Gobierno se muestra convencido de que Cataluña volverá a votar», aseguró la portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja.