Feijóo humilla a Sánchez: «Ni plan de Defensa, ni Presupuestos, ni mayoría, no tiene nada»

«No tiene presupuesto, no tiene mayoría… Es que no tiene nada. Así que va a tener que elegir, o se somete a las Cortes o a las urnas. Como son las dos únicas salidas dignas que hay usted no escogerá ninguna». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado la debilidad del presidente del Gobierno en su respuesta a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar los compromisos de España ante la llamada al rearme militar de Bruselas.

Feijóo ha reprochado a Sánchez su falta de «claridad» para explicar a los españoles cómo pretende aumentar el gasto en Defensa con unas cuentas «caducadas» que ha recordado, pertenecen a «una mayoría que no existe».

«No ha venido a ofrecer un plan de Defensa porque no lo tiene», ha insistido el líder de la oposición. «Usted ha venido a hablar aquí pero no ha contado nada», ha asegurado Feijóo ante el hemiciclo. En un tono irónico, ha reprochado al socialista que siga siendo «igual de frívolo que siempre». Para Feijóo, el deber de Sánchez era «trasladar a los españoles el momento decisivo» que vive España y los compromisos que «sí o sí» tiene con la Unión Europea. «Su deber es planificar y presupuestar esos compromisos», le ha espetado.

En esa petición de «claridad» y de «tratar a los españoles como adultos», el líder de la oposición le ha reprochado al presidente que no haya sido capaz de «explicar por qué Europa tiene que aumentar el gasto militar sin eufemismos». «Europa y España tienen que aumentar el gasto militar porque están amenazadas», ha recordado.

«El rearme moral y material no es una apuesta belicista, como indicen sus socios», ha declarado Feijóo. «El culpable de la invasión de Ucrania es Putin, cualquier otra afirmación es falsaria y una sumisión al totalitarismo que jamás vamos a aceptar», ha insistido también en referencia a los discursos de Vox sobre la guerra.

Sin Presupuestos ni Defensa

En su discurso, el líder de la oposición también ha dejado en evidencia la falta de apoyos con la que cuenta el presidente dentro de su propio Ejecutivo. «¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quién cede las fronteras a quienes no creen en la nación? ¿Cómo vamos a procurar una respuesta conjunta de Europa si aquí el Gobierno responde cosas distintas en función del ministro que hable?», ha insistido. «¿Como vamos a comprometernos ante la OTAN si la mitad del Gobierno quiere salirse de la OTAN?”, ha reprochado Feijóo desde la tribuna.

Gran parte de la intervención del líder de la oposición, ha sido también para recordarle al presidente que sin presupuestos no se pueden afrontar tampoco los compromisos que Europa exige a España. «Pudiendo gobernar con las cuentas de la legislatura pasada, ¿para qué va a ponerse en evidencia?», ha insistido Feijóo quien ha recordado, que el «Pedro Sánchez de 2027, le estaría pidiendo la dimisión».

«Usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los Presupuestos, porque este es el primer punto de cualquier plan de defensa», le ha exigido Feijóo. Según el líder del Grupo Popular, Sánchez, no puede pretender que la sociedad vea normal que «con unos presupuestos caducados», España pueda asumir ningún compromiso internacional. «Es de aurora boreal», ha bromeado Feijóo.

En un tono duro, Feijóo le ha reprochado también al presidente que esté tomando a los españoles «como idiotas, y no lo somos». Alemania, Francia o Reino Unido, son algunos de los países que ha insistido el presidente popular, sí que se conocen sus compromisos. «Transparencia», le ha exigido. «¿Cuánto dinero va a destinar en Defensa? No me diga que esto es una especulación».

«Si usted cree que España necesita un plan de Defensa y sus socios le bloquean, lo que necesita España es un nuevo Gobierno», ha insistido Feijóo. «Si lo que pretende es que el PP sea su socio auxiliar, olvídese», ha recordado el presidente popular. «No tiene presupuesto, no tiene mayoría… Es que no tiene nada. Así que va a tener que elegir, o se somete a las Cortes o a las urnas. Como son las dos únicas salidas dignas que hay usted no escogerá ninguna», ha concluido.