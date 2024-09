Feijóo: «La moción de censura está plenamente justificada, pero en este momento es inviable»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que hay «causas» suficientes para poder presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Sin embargo, reconoce que no tendría opciones de «prosperar». «La moción de censura está plenamente justificada, pero en este momento es inviable porque nos faltan 4 escaños para que el Gobierno se vaya y haya un nuevo tiempo en España», defiende el jefe de la oposición. Feijóo ya obtuvo 172 votos a favor (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria) cuando se presentó al debate de investidura hace casi un año, quedándose a 4 votos favorables de ser presidente del Gobierno tras haber sido el PP la lista más votada en las elecciones generales del 23J.

«¿Hay causa para presentar la moción de censura? Sí ¿Podría prosperar esa moción de censura? No», ha señalado el líder del PP al ser preguntado sobre la posibilidad de presentar esta iniciativa en el Congreso para intentar desbancar a Sánchez de La Moncloa. Feijóo defiende que el Ejecutivo debería «debería disolver las Cortes y convocar elecciones». «Debería hacerlo, pero Sánchez quiere atornillarse en el poder. La obsesión de Sánchez es permanecer en el Gobierno para detener su cargo y para purgar lo que queda del PSOE, a través del congreso federal que ha convocado para noviembre», ha apostillado.

Alberto Núñez Feijóo ha enumerado varios motivos para presentar una moción de censura contra Sánchez, como los casos de corrupción que afectan a su entorno o los pactos del dirigente socialista con el separatismo catalán, incluyendo el regalo fiscal a Cataluña a cambio de que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat. «Este Gobierno tiene más expedientes abiertos por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso. Es el Ejecutivo más inestable que hemos tenido en democracia. Hay muchas más causas para presentarla que cuando nos fuimos de vacaciones. El Gobierno ha atentado contra varios principios de la Constitución y ha absorbido el discurso del independentismo», ha esgrimido.

«Puigdemont ha sido engañado»

Los votos de Junts serían esenciales para que saliera adelante esta moción de censura alentada por la formación de Feijóo. El presidente del PP asegura que el ex presidente de la Generalitat y líder de la formación separatista, Carles Puigdemont, «ha sido engañado por el Gobierno central». «Le han hecho una amnistía que sabían que no se le iba a aplicar y esto puede hacer que Junts rompa con el PSOE. El señor Puigdemont ha sido engañado por el Gobierno porque no le van a aplicar la Ley de Amnistía y tiene menos inmunidad que antes», ha recalcado en una entrevista concedida al programa Más de Uno de Onda Cero.

«¿Esto conlleva que Junts no apoye al Gobierno? Pues eso ya lo veremos. Estaremos atentos a ver qué hace Junts en octubre con su congreso», ha añadido el líder del PP, al tiempo que ha señalado que su formación seguirá luchando judicialmente contra la Ley de Amnistía a través de un «recurso de inconstitucionalidad que presentaremos en los próximos días, así como la recusación de varios magistrados del Constitucional incluido la de su presidente». El presidente de los populares se refiere de esta manera a Cándido Conde-Pumpido. Feijóo ha puntualizado que «aceptarán» la resolución judicial aunque no les sea favorable.

«No hay política migratoria»

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus «bandazos» en política migratoria ante la crisis provocada en los últimos meses por la llegada masiva de inmigrantes ilegales a nuestras fronteras, principalmente a Canarias, Ceuta y Melilla.

«En España no hay política migratoria, vamos de improvisación en improvisación», ha lamentado el líder del PP, recordado la gira por África de Sánchez, en la que defendió que España necesita 250.000 inmigrantes. «El tema de la inmigración es un asunto serio como para ve el último viaje que ha hecho el presidente del Gobierno. Ha ido de bandazo en bandazo. Ha pasado de decir que necesitamos inmigrantes irregulares a decir que hay que expulsar a la inmigración ilegal», ha remarcado. «Es una frivolidad impropia. Ni era el lugar, ni era el momento, ni es la forma. España necesita inmigrantes, pero que sean regulares. Lo que tenía que haber hecho el señor Sánchez es decir que iba a ayudar a facilitar el desarrollo industrial y agrícola y luchar contra las mafias. Ha provocado un efecto llamada», ha lamentado.

El líder del PP explica que la postura de su partido es que los inmigrantes «que cumplan determinados requisitos se pueden quedar en nuestro país y los que no, deberán ser retornados de acuerdo con el pacto europeo». «Debemos acreditar en qué supuestos proceden los retornos a sus países de origen, siempre de forma individualizada. Se debe estudiar caso a caso», ha apuntado.