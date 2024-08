Feijóo: «Es más fácil entrar en Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría absoluta»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los populares volverán a llegar al Gobierno con una mayoría absoluta y «sin plegarse a los intereses» de los independentistas, a pesar de señalar que «es más fácil entrar en La Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría absoluta». Frente a más de 2.000 personas, y acompañado por Mariano Rajoy, Alfonso Rueda, y los presidentes de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Mazón, el líder popular ha dado inicio al nuevo curso político en Pontevedra, reivindicando que el PP es «el partido democrático» de España.

Feijóo ha señalado que en los próximos meses «dimitir y convocar son los únicos verbos que debería conjugar» Pedro Sánchez, si bien ha pronosticado que no lo hará porque «para dimitir y convocar, hay que tener un mínimo de integridad y dignidad». Además, el líder de los populares ha insistido en la necesidad de poner fin a la estrategia de un Ejecutivo que «no gobierna, mercadea». Por este motivo, Feijóo ha reivindicado que el PP es «el partido democrático» de España. «No es bueno ser presidente del Gobierno sin haber estado antes en la oposición. Sin embargo, se suele estar en la oposición cuando se pierden las elecciones. Pero nosotros estamos aquí después de haber ganado el pasado 23 de julio, por eso somos el partido democrático de España», ha apostillado.

En este discurso, también ha reivindicado que las políticas de Sánchez crean «ciudadanos de primera y de segunda» en referencia a las cesiones que el PSOE ha hecho a ERC para la investidura de Salvador Illa. «Sánchez mercadea con lo que no es suyo. Dicen que gobierna sólo para su muro. Pues ni siquiera. Con el cupo separatista, Sánchez gobierna en contra también de los suyos», ha asegurado, en referencia a los barones socialistas que ya se han manifestado abiertamente en contra de la financiación singular para Cataluña.

Así, Feijóo ha afirmado que «va a hacer cumplir la ley», para volver a un Estado de derecho. «Os prometo que vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez del Gobierno, de la Ley y de las instituciones. España no es un país bananero», ha apostillado. En esta línea, el líder de los populares ha lamentado la situación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «que tienen que vivir fugas televisadas en por el interés del Gobierno». Por este motivo, Feijóo se compromete a que los poderes del Estado no se aglutinen «en torno a una sola persona», asegurando que el poder judicial no se someterá «a las presiones del Gobierno».

El líder de los populares también ha abordado en este encuentro la crisis migratoria que atraviesa España, «que ha sido generada por el Gobierno» y reivindica la falta de voluntad de Sánchez para sentarse con el Partido Popular para abordar las diferentes propuestas que se han hecho en esta materia. También en el plano internacional, Feijóo ha defendido que el ganador de las elecciones en Venezuela es Edmundo González y ha pedido al Gobierno que lidere este reconocimiento electoral en Europa. «¡Viva la democracia en Venezuela!», ha concluido.

Chulería del Gobierno

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego también ha intervenido en el inicio del curso político del PP. Alfonso Rueda ha denunciado la diferencia de trato que aprecia en el Gobierno central respecto a unos territorios y otros, ya que mientras trata a Galicia «con chulería» y sin atender sus necesidades, se somete «al chantaje» de los nacionalismos. Al respecto y con el debate del modelo de financiación como eje principal del nuevo curso político, Rueda ha reiterado que «Galicia no va a permitir que para beneficiar a algunos se nos perjudique a los demás».

Respecto al trato que desde Moncloa se da a Galicia, Rueda ha recordado que él ganó las elecciones de febrero y más de medio año después todavía no ha sido recibido por el presidente del Gobierno en una muestra de desatención a Galicia. «Sánchez no tuvo tiempo para recibir al presidente de todos los gallegos, elegido por mayoría absoluta», mientras en los últimos meses sí ha mantenido reuniones con los presidentes del País Vasco y Cataluña.

«En Galicia, en cambio, a día de hoy seguimos esperando porque le interesamos poco al Gobierno central, que no tiene para la comunidad gallega ni iniciativas, ni inversiones mientras cede en todas las solicitudes de otras comunidades para conseguir que el PSOE se mantenga en la Moncloa», aseguraba Rueda. «Está claro que para el Gobierno central lo primero es Sánchez, lo segundo es Sánchez y lo último es Galicia», ha lamentado el máximo mandatario autonómico, que considera que los gallegos «no tenemos por qué aguantar esa chulería».