Menos barones que otros años arropan a Feijóo en la apertura del curso político: 3 de 11

El PP ha abierto el curso político en Pontevedra con un macro acto que ha desafiado a la lluvia. El protagonista ha sido el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que sólo ha estado arropado por tres de los 11 presidentes autonómicos populares. Alfonso Rueda, presidente de Galicia, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, han sido los únicos que han acompañado al líder de la oposición. Una foto de familia más reducida que en años anteriores: en el inicio de curso de 2023, Feijóo estuvo acompañado por el doble de presidentes autonómicos.

Por este motivo, ha llamado la atención la ausencia del resto de barones del PP. Ausencias tan destacadas como la de Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Fernando López Miras, entre otros. El que sí que ha estado presente ha sido el ex presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy. El acto de inicio del curso político del PP se ha celebrado en la carballeira de San Justo, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Más de 2.000 personas han secundado esta importante cita, a la que han acudido representantes de la dirección del PP como la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. También han estado presentes el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y el alcalde del municipio, Jorge Cubela.

En 2023, Feijóo convocaba a los barones del PP al Castillo de Sotoumaior para el arranque de un curso atípico, marcado por el debate de investidura en un momento en el que Feijóo no sumaba los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno tras los comicios generales del 23 de julio. En este escenario complejo, los presidentes autonómicos se trasladaron a Galicia para mostrar todo su apoyo al líder popular.

Junto al anfitrión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estuvieron presentes los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Extremadura, María Guardiola; o Baleares, Marga Prohens. También acudió el presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que por aquel momento estaba a expensas de que un pacto con Vox evitase la repetición electoral. Por el contrario, resaltaron las ausencias de Isabel Díaz Ayuso, que se encontraba de viaje, y Carlos Mazón, que tenía una cita familiar ineludible. Ahora, 365 días después, la foto de familia ha cambiado: mientras el pasado año seis varones arroparon a Feijóo en el arranque del curso político, este sábado sólo han acudido al acto tres presidentes autonómicos.

Volver a gobernar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los populares volverán a llegar al Gobierno con una mayoría absoluta y «sin plegarse a los intereses» de los independentistas, a pesar de señalar que «es más fácil entrar en La Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría absoluta». Feijóo ha señalado que en los próximos meses «dimitir y convocar son los únicos verbos que debería conjugar» Pedro Sánchez, si bien ha pronosticado que no lo hará porque «para dimitir y convocar, hay que tener un mínimo de integridad y dignidad». Además, el líder de los populares ha insistido en la necesidad de poner fin a la estrategia de un Ejecutivo que «no gobierna, mercadea».

Por este motivo, Feijóo ha reivindicado que el PP es «el partido democrático» de España. «No es bueno ser presidente del Gobierno sin haber estado antes en la oposición. Sin embargo, se suele estar en la oposición cuando se pierden las elecciones. Pero nosotros estamos aquí después de haber ganado el pasado 23 de julio, por eso somos el partido democrático de España», ha apostillado.

En este discurso, también ha reivindicado que las políticas de Sánchez crean «ciudadanos de primera y de segunda» en referencia a las cesiones que el PSOE ha hecho a ERC para la investidura de Salvador Illa. «Sánchez mercadea con lo que no es suyo. Dicen que gobierna sólo para su muro. Pues ni siquiera. Con el cupo separatista, Sánchez gobierna en contra también de los suyos», ha asegurado, en referencia a los barones socialistas que ya se han manifestado abiertamente en contra de la financiación singular para Cataluña.

Así, Feijóo ha afirmado que «va a hacer cumplir la ley», para volver a un Estado de derecho. «Os prometo que vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez del Gobierno, de la Ley y de las instituciones. España no es un país bananero», ha apostillado. En esta línea, el líder de los populares ha lamentado la situación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «que tienen que vivir fugas televisadas en por el interés del Gobierno». Por este motivo, Feijóo se compromete a que los poderes del Estado no se aglutinen «en torno a una sola persona», asegurando que el poder judicial no se someterá «a las presiones del Gobierno».