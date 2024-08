Junts prevé celebrar su congreso el 25, 26 y 27 de octubre en Calella (Barcelona) y no se descarta la presencia del ex presidente catalán Carles Puigdemont, según han informado fuentes del partido, cuya Ejecutiva se reunirá este lunes para formalizar la convocatoria. La Ejecutiva prevé debatir y aprobar la propuesta de reglamento del congreso realizada por la Permanente del partido.

Según las mismas fuentes, el objetivo del congreso es definir una nueva estrategia tras la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament y la ruptura del bloque independentista en la investidura del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat con un Govern «de base tripartita».

El partido ha reiterado su objetivo de «relanzar el independentismo» para que vuelva a ser mayoritario para culminar la votación del 1-O y convertir a Junts en «una alternativa clara» al nuevo Govern. La propuesta del partido es hacer la apertura y el cierre del congreso abierto para todos los afiliados de Junts, mientras que el resto de las sesiones serán a puerta cerrada exclusivamente para los delegados acreditados.

Junts también quiere separar el congreso en tres ponencias: estrategia, modelo de país y organización; y en el redactado de las ponencias y los comités de las mismas podrán participar personas independientes «de relevancia».

En el congreso podrán participar tres delegados de cada partido que han hecho coalición con Junts en el último ciclo electoral, y también con voz y sin voto «personas independientes, no afiliadas, de relevancia nacional, territorial o social», según fuentes del partido.

Huida de Puigdemont

La eventual asistencia de Puigdemont es cuando menos controvertida porque contra él pesa una orden de detención si entra en España, la cual ya burló el pasado 8 de agosto. Entonces, logró regresar por unas horas a Barcelona el día de la investidura de Salvador Illa, y luego volver a marcharse sin ser detenido. El ex presidente catalán dio un breve discurso desde el paseo Lluís Companys y posteriormente se marchó a Bélgica sin que los Mossos d’Esquadra le retuvieran. Esa visita exprés ha abierto una crisis en la policía catalana, que ha reconocido ante el juez del procés Pablo Llarena errores en el despliegue para detenerlo.

El informe que los Mossos d’Esquadra han entregado al instructor narra cómo la policía catalana preparó un dispositivo que permitiese asegurar la celebración del pleno de investidura de Illa, controlar las concentraciones de la calle y detener a Puigdemont. Los Mossos dan por cumplida las dos primeras, pero dan por fallida la última misión. «No se dispuso de la oportunidad para proceder a su detención», expone el informe.

Este documento explica cómo el dron que seguía al ex presidente de la Generalitat cambió de ubicación cuando el ex presidente se bajó del escenario desde el que pronunció su discurso, mientras que el policía que tenía asignada la zona «no logró acceder al canal» para avisar a sus compañeros y luego perdió la pista del automóvil en el que Puigdemont se marchó.

Este viernes, el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, confirmó que no dio autorización a los Mossos d’Esquadra para registrar el Parlament con el fin de detener a Puigdemont. «Si hay que registrar para detener a alguien, este era un margen que yo no estaba dispuesto a aceptar», ha asegurado, a la par que tachaba de «inaceptable» el informe que los Mossos han remitido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre su dispositivo para detener al ex presidente Carles Puigdemont.