Rull confirma que impidió que los Mossos comprobasen si Puigdemont estaba en el Parlament

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha confirmado que no dio autorización a los Mossos d’Esquadra para registrar el Parlament con el fin de detener a Puigdemont. «Si hay que registrar para detener a alguien, este era un margen que yo no estaba dispuesto a aceptar», ha asegurado, a la par que tachaba de «inaceptable» el informe que los Mossos han remitido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre su dispositivo para detener al ex presidente Carles Puigdemont.

El informe de los Mossos sostiene que los responsables del Parlament no les facilitaron inspeccionar la cámara catalana la víspera del pleno de investidura para comprobar si Puigdemont había podido acceder previamente al edificio. Rull ha explicado que recibió peticiones de los Mossos para realizar «tres inspecciones en el Parlament de Cataluña», algo «absolutamente inhabitual», que «nunca había pasado».

«Hasta que no nos dijeron cuál era el objetivo de estas inspecciones no se les dejó entrar. Finalmente, nos dicen que el objetivo es poder registrar el conjunto del Parlament para ver si había algún artefacto explosivo. Es absolutamente lógico, es adecuado y, por lo tanto, si este era el objetivo, se dio la autorización a las seis, solo con este objetivo», ha relatado.

En cambio, ha confirmado que no dio autorización para registrar el Parlament con el fin de detener a Puigdemont: «Si hay que registrar para detener a alguien, este era un margen que yo no estaba dispuesto a aceptar». Para Rull, en el informe de los Mossos «hay determinados elementos que simplemente no son ciertos, en otros hay imprecisiones y en otros elementos se entra en un terreno que es inaceptable».

«No es aceptable que se entre a cuestionar la profesionalidad y el rigor de los trabajadores del Parlamento de Cataluña. Es una línea roja que no estoy dispuesto a que se traspase. No es aceptable que se hagan valoraciones sobre su posición política o ideológica», ha recalcado. A su entender, «no tiene demasiado sentido que un informe entre a cuestionar y a hacer valoraciones de naturaleza política sobre lo que harán los grupos parlamentarios».

«Formalmente, trasladaré esta queja, esta perplejidad y esta preocupación al Govern», ha señalado Rull, que ha recordado que avisó con antelación que su deber era «garantizar que todos los diputados estuviesen presentes en el debate de investidura» de Salvador Illa, incluido Puigdemont, y una vez estuviese dentro del Parlament debía «garantizar su seguridad».

Reivindica la independencia

Asimismo, Rull ha instado a trabajar «con insistencia, perseverancia, determinación y desde todas las instancias donde haya oportunidad» por la independencia de Cataluña, y ha avisado de que cuando hay reproches se «acaba desmovilizando extraordinariamente la fuerza de la nación». «Cuando vamos juntos somos imbatibles y tenemos que ser capaces de recuperar esta fuerza», ha sostenido, al tiempo que reivindicaba que la acción política se haga «con mentalidad de construcción de país».

Rull ha lamentado que cuando hay reproches se «acaba desmovilizando extraordinariamente la fuerza de la nación, la fuerza de la gente» y ha recordado la Diada del 11 de septiembre de 2013 y su lema Via catalana. En este sentido, ha reivindicado los «països catalans» y su historia, su cultura, sus instituciones y sus múltiples elementos de identidad, en sus palabras, y ha instado a reforzarlos en tiempos que, a su juicio, no son favorables. «Los tiempos actuales no ayudan, no solo políticamente por lo que pasa en cada uno de los territorios de los països catalanas, sino porque hay movimientos de fondo a escala global que tienden a diluir diferencias culturales», ha concluido.