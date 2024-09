Sánchez dedica 9 millones a la campaña ‘cumple con Hacienda’ mientras su hermano está imputado por fraude

El Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo hermano, el músico David Azagra, está imputado por presunto fraude fiscal, entre otros delitos, prevé destinar 9 millones de euros a la publicidad de una campaña institucional de Hacienda para que los españoles cumplan con sus «obligaciones fiscales». Así consta en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para el año 2024 elaborado por el Ministerio de la Presidencia.

Esta campaña, cuyo objeto es «sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en el acceso a servicios o medidas de ayuda prestados por la Agencia Tributaria», tiene un coste previsto de 9 nueve millones de euros, abarcando anuncios en televisión, radio, prensa, revistas e Internet.

De momento, el Ejecutivo de Sánchez ha adjudicado recientemente el contrato de creatividad de la campaña, con un importe de 328.000 euros, (impuestos incluidos), a la empresa Contrapunto BBDO SA. En los pliegos de este expediente se especifica que «la difusión y compra de espacios en medios de comunicación no estarán incluidas en el objeto del presente contrato, y correrán a cargo de la agencia de medios contratada a tal efecto por la Agencia Tributaria (en adelante, AEAT) en distinto contrato». Para ello, el Gobierno ha reservado dicha partida de 9 millones.

La campaña pretende «incidir fundamentalmente en sensibilizar a la población sobre el valor social de los impuestos, para nuestra vida diaria (individual) y para nuestro progreso común (colectivo)», así como «poner de manifiesto que detrás de un sistema tributario redistributivo no hay solo grandes números y conceptos abstractos; hay servicios públicos concretos y elementos muy visibles en el día a día de la ciudadanía», sostiene la AEAT.

El Gobierno de Sánchez dice aquí que «gracias a los impuestos y a la gestión que realiza la Agencia Tributaria, es posible que el Estado asigne recursos a la construcción de colegios, hospitales, carreteras, además de a la contratación de los recursos humanos necesarios». Y añade: «Cualquiera de nosotros o de los que nos rodean tenemos algún familiar que está recibiendo alguna pensión pública o una prestación por desempleo, que ha sido atendido en algún hospital, que ha estudiado en una universidad pública, o que utiliza una autovía que le facilita llegar rápido a su destino».

En el caso del jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, tiene un familiar, su propio y único hermano, imputado por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El músico David Azagra -como se hace llamar artísticamente el hermano- ejerce como alto cargo de la Diputación socialista de Badajoz, pero tiene fijada su residencia en Portugal y no ha tributado en España en los últimos años.

Asimismo, la AEAT, dependiente del Ministerio de Hacienda, señala que esta campaña busca «concienciar de que nada es gratis; y por otro, incidir en la adopción de una conducta mucho más solidaria y responsable, con la seguridad que nos da saber que tenemos un Estado del Bienestar que responde al esfuerzo común». «Se considera necesaria la contribución de toda la sociedad en forma de impuestos para seguir avanzando. Todo ello con un enfoque positivo, no reactivo», apunta la Agencia Tributaria.

Además, el Gobierno de Sánchez recalca que esta campaña en cuestión va dirigida a «toda la ciudadanía, tanto al colectivo de personas que creen (en el imaginario de ese colectivo, no por vivencias) que sin impuestos se viviría mejor, como a los que están convencidos de la necesidad de ellos, siendo los destinatarios de la acción tendente a impulsar al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales».

«Hace falta que llame la atención de forma positiva e integradora, animando al público objetivo al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, como un deber más de ciudadanía», dice también el Ejecutivo sobre esta campaña de publicidad de la Agencia Tributaria, que será de ámbito nacional, exceptuando País Vasco y Navarra, con régimen propio.

Ninguna inspección

A instancia de la titular del Juzgado de Instrucción número de 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que investiga el caso David Sánchez, la AEAT, adscrita al ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha emitido un informe en el que trata de exonerar a David Azagra de un posible delito contra la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal) y no ve problema alguno en que el hermano del jefe del Ejecutivo resida fiscalmente en Portugal y trabaje en Badajoz. Una argumentación exculpatoria (no así en lo referente a ilícitos administrativos) donde el fisco reconoce, con todo, que no ha realizado ninguna inspección a este alto cargo de la Diputación de Badajoz, vinculado a la institución provincial desde 2017.

Según este informe y tal como ha publicado OKDIARIO, el hermano de Sánchez no presentó autoliquidaciones de las retribuciones percibidas de la Diputación de Badajoz desde el año 2021. Ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). «No consta la presentación de autoliquidaciones por los rendimientos del trabajo personal y de actividades profesionales satisfechos por la Excma. Diputación de Badajoz», recoge el documento con la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Esta «omisión de declaración de ingresos supondría un ilícito administrativo», según afirmó Ignacio Ruiz-Jarabo, experto fiscalista y ex director general de la Agencia Tributaria (1998-2001), en conversación con OKDIARIO. Para Ruiz-Jarabo, al tratarse las retribuciones de la Diputación de Badajoz de una renta española, el hermano de Pedro Sánchez tenía que haber tributado por estos rendimientos del trabajo en los últimos años. Sin embargo, no lo hizo en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023 coincidiendo con sus residencias en Tailandia y Portugal.