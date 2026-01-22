Feijóo llama a hacer «memoria» para combatir «la amnesia democrática» y no blanquear el terrorismo de ETA

Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, ha hecho un llamamiento para combatir la «amnesia democrática» frente a quienes blanquean a la banda terrorista ETA. Durante el acto de homenaje al diputado del PP, Gregorio Ordóñez, en el XXXI aniversario de su asesinato, Feijóo ha señalado que su recuerdo debe ser un ejercicio de «memoria democrática».

«Ante los que buscaron cercenar nuestra libertad, nuestro bienestar y nuestro Estado de derecho, hay que recordar a aquellos que contribuyeron a fortalecer nuestra democracia y nunca, nunca cedieron a sus enemigos», ha asegurado el jefe del principal partido de la oposición en un acto, celebrado en la tarde de este jueves, que conmemora al dirigente vasco asesinado ahora hace 31 años.

Para Feijóo, recordarle a él así como a todas las víctimas del terrorismo de ETA «es memoria democrática frente a la amnesia democrática de quienes blanquean a quien nos lo arrebató». «El silencio nunca es respuesta, la respuesta es la verdad», ha expresado.

En compañía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del alcalde de al capital madrileña, José Luis Martínez-Almeida, también el Consejero de Transportes de la región, Jorge Rodrigo -recuperado de un cáncer-, el presidente nacional del PP ha puesto de manifiesta que, la de este jueves, haya sido «una cita con el recuerdo, con la dignidad y con la memoria» para con todos los asesinados.

«Hace 31 años que le metieron un tiro en la cabeza a Gregorio Ordoñez, de la manera más vil y de la manera más miserable. Un hombre que sólo quería vivir en libertad y que su pueblo viviera en libertad, y quienes no pudieron acallarlo con argumentos lo hicieron mediante el plomo, lo hicieron mediante el asesinato», ha destacado.

Feijóo ha destacado además que en el seno del PP se sientan «afortunados por militar con él -Gregorio Ordóñez- en un partido que no olvida lo ocurrido en nuestro país, con un parido que lleva a gala tener un compañero como él». «Nos enorgullece nuestro trabajo diario», ha asegurado tras destacar el orgullo de los populares de representar a una gran mayoría de españoles.

«Nos arrancaron a un compañero, a un esposo y a un padre. Pero también nos privaron de un político excepcional y de un servidor público hasta su último aliento. En un momento en el que una parte de la política no está a altura de los ciudadanos , el recuerdo y los valores de Goyo deben estar vivios más que nunca», ha asegurado.

Goyo, en el corazón de Madrid

La presidenta regional, Ayuso, por su parte ha destacado que, 31 años más tarde, el recuerdo de Gregorio Ordóñez sigue intacto en el recuerdo de una gran mayoría de españoles. «Si ETA no hubiera acabado con su vida, la historia de nuestro país sería muy diferente, y por eso lo mataron», ha afirmado la líder popular.

A su juicio, «aquellos que atentan contra la liberad y la vida», necesitaban «frenar el auge de una sociedad que pedía dignidad, justicia y sobre todo, por encima de todo, libertad».

Para la presidenta de la región madrileña, «su maquinaria político-mediática» sigue persistiendo en la actualidad. Una estrategia, la de la banda terrorista que también ejercen otros grupos posicionados a la izquierda del PP, que sigue trabajando «para transformar a la sociedad en otra cosa y borrar esos principios y valores» que fundamentan los cimientos de quien se siente demócrata.

Adamuz y Gelida

El acto de homenaje a la figura del diputado del PP,, desarrollado en los Jardines que llevan su nombre, ha servido también para recordar a todas las víctimas de los accidentes ferroviarios que se han vivido en España en esta última semana. Para el líder popular, Feijóo, el corazón de los españoles sigue «encogido» por las 45 víctimas mortales por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), también por el joven maquinista de 28 años que fallecía en otro sucedido en la red de rodalies de Gelida (Barcelona).