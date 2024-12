Feijóo cree que Sánchez puede adelantar las elecciones para «frenar la hemorragia judicial» del PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sitúa al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, merced de sus socios separatistas y nacionalistas y cree que sólo podría adelantar elecciones para «frenar la hemorragia judicial» que afecta al PSOE, a su Ejecutivo y a su círculo familiar más cercano.

Así lo ha comentado el jefe de la oposición este miércoles en una conversación informal con periodistas en la tradicional Copa de Navidad del PP, celebrada poco después de que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, compareciera como imputada por cuatro delitos, entre ellos corrupción en los negocios, ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

De esta manera, Feijóo se ha referido precisamente al titular que dejó Sánchez en la Copa de Navidad con periodistas la semana pasada en el Palacio de la Moncloa, donde llegó a decir que el PP tiene información privilegiada sobre decisiones judiciales y que los populares juegan con «cartas marcadas».

Desde el PP la respuesta ha estado muy medida, y el propio Feijóo y sus colaboradores más cercanos se han preguntado sobre el hecho de que tal vez sea Sánchez quien maneje información sensible para su futuro. Una argumentación, no obstante, que ya deslizó el líder del PP en su discurso del pasado lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional de los populares, donde señaló: «Y con todo esto, con su partido, su Gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. Le he dado algunas vueltas a esto y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si quien tiene información es él», remarcó Feijóo ante la plana mayor de su partido y los barones.

Es más, una de las personas de la máxima confianza de Feijóo, con mando en plaza, incluso deslizó que no descarta que el PSOE esté realizando movimientos a la defensiva para evitar que Sánchez pueda seguir los mismos pasos del ex ministro José Luis Ábalos, después de que este miércoles se haya conocido que el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio para poder investigarle a fondo, ya que goza ahora mismo de la condición de aforado. Ábalos, ex secretario de Organización de PSOE, fue la mano derecha de Sánchez durante los años de máxima actividad de la trama de corrupción que investigan los tribunales.

También en este contexto, Feijóo señaló en la misma charla informal con periodistas que «este Gobierno es capaz de cualquier cosa» cuando hay una investigación judicial en contra de sus intereses, y recordó aquí lo sucedido con el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que pidió desde el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, que informara sobre la investigación que seguía el Instituto Armado por orden en un Juzgado de Madrid sobre la autorización de la manifestación del 8-M en 2020 cuando el coronavirus ya se había disparado. El Tribunal Supremo avalaría después que Pérez de los Cobos no enviara a Interior el informe del 8-M.

En relación con Junts, Feijóo ha incidido en que el PP sólo habla con el partido de Carles Puigdemont para asuntos parlamentarios y ha sugerido que los populares apoyarían en el Pleno su proposición no de ley que exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. «No tengo interés en reafirmar al Gobierno», ha manifestado.

Respecto al PNV, el líder del PP ha señalado que los nacionalistas vascos van en contra de su propio programa electoral, por ejemplo, en materia energética, y ha subrayado que este partido «ha mutado y se ha convertido en socio estructural del Gobierno», criticando que echaran a Mariano Rajoy en 2018 por mucho menos que la corrupción que cerca ahora a Sánchez, un «paciente que empeora de forma ostensible», ha remachado.

«Un día con mucha niebla»

En cuanto al anuncio que hizo Sánchez la semana pasada de celebrar un centenar de actos en 2025 por los 50 años de la muerte de Franco, Feijóo ha lamentado que el Gobierno vaya a organizar un acto de este tipo «cada tres días para tapar la realidad». «Si quiere celebrar a Franco pues allá él. Yo celebro la Transición», ha exclamado, afeando a los socialistas que quieran pasar por alto este periodo crucial de la historia de España y retrotraigan la Democracia a 1975.

En este punto, Feijóo ha contado que cuando murió Franco él tenía 14 años, «un día con mucha niebla», ha recordado, relatando cómo se encontró cerrada la puerta del colegio. «Ya luego nos dijeron lo que había pasado. ¿De verdad queremos volver a eso?», se ha preguntado en su reproche a Sánchez.