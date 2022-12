El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha revuelto este lunes ante la «coacción» del PSOE de Pedro Sánchez hacia el principal partido de la oposición, al que llamó golpista la semana pasada por recurrir ante el Tribunal Constitucional su asalto a la Justicia, y ha asegurado que «llegaremos hasta donde haga falta para que se cumpla la Constitución».

Así lo ha expresado el jefe de la posición en la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano del partido entre congresos y lo componen más de 400 miembros entre presidentes autonómicos y regionales, diputados, senadores y miembros del comité de dirección de la formación, entre otros. No obstante, algunos barones del PP se han ausentado por motivos de agenda, como los presidentes de Madrid, Andalucía y Murcia (Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras).

«Si alguien cree que compararnos con Tejero nos va a amedrentar, se equivoca», ha señalado Feijóo, en alusión a la intervención del diputado socialista Felipe Sicilia el pasado jueves. «Hasta ahí podíamos llegar, que nos coaccionen. Pues lo tienen claro», ha advertido delante de los suyos a los socialcomunistas del Gobierno.

«Dirijo a un partido que enfrentó el golpe desde el Gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, no vamos a aceptar lecciones de quienes han entregado el gobierno a los que han golpeado la democracia, antes de la Constitución, durante la Transición y después», ha agregado.

Ante ello, Feijóo ha proclamado que «defenderé los pilares de democracia en el Tribunal Constitucional», también en Europea y «llegaremos hasta donde haga falta para hacer cumplir la Constitución por respeto a los españoles y la Constitución».

«Sin etiquetas»

«¿Sánchez es legítimamente presidente? Sí, pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo. No sólo no es legítimo sino que no es ético ni mínimamente razonable», ha enfatizado Feijóo, invocando a los presentes y a las bases de su partido ofrecer un proyecto «sin etiquetas» que recupere «la política de verdad, la democracia de verdad y la regeneración de verdad», ha apostillado.

La reunión de la Junta Directiva Nacional se ha producido apenas cuatro días después de que el Congreso haya aprobado la ley -pendiente todavía de pasar por el Senado- que deroga el delito de sedición, suaviza el de malversación y rebaja la mayoría para la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), buscando así controlar a la corte de garantías.

Además, este mismo lunes el Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido para analizar el recurso de amparo que ha presentado el PP a fin de frenar la tramitación parlamentaria de dicha modificación del Código Penal y de la reforma del propio tribunal, que se ha impulsado por parte de los partidos del Gobierno vía enmienda, de forma exprés, sin informes preceptivos de los órganos afectados y sin atender a los propios letrados del Congreso de los Diputados.

El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, tomó el jueves la decisión de aplazar la reunión del Pleno -horas antes de la votación del Congreso- después de que varios magistrados progresistas hubieran solicitado disponer de más tiempo para un «estudio completo» del recurso del PP y de los escritos introducidos en las últimas horas por PSOE, Unidas Podemos y Vox. La votación de esta reforma del Código Penal está prevista en el Senado este jueves. Los populares han solicitado paralizarla como medida cautelarísima.