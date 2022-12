El PSOE amenaza a la oposición, PP y Vox, con un lema guerracivilista de 1938: «¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!». Se trata del extracto de un poema publicado en 1938 por el poeta Rafael Alberti, miembro del PCE. Se lo dedicó a los soldados republicanos que combatieron en la Guerra Civil española contra el bando nacional o sublevado. Lo utilizó el diputado socialista Felipe Sicilia este jueves durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

En 1938 se publicó El poeta en la calle, una recopilación de poemas que incluía el de Rafael Alberti, titulado Galope (A galopar). Esta composición de Alberti fue publicada para dar ánimos a las tropas republicanas durante la Guerra Civil española. Hubo una primera musicalización de este poema a cargo del cantautor Paco Ibáñez en 1969, de la que parten prácticamente todas las versiones posteriores.

Felipe Sicilia utilizó este poema de Alberti durante su intervención de este jueves en el Congreso de los Diputados, pero obviando la parte de «¡hasta enterrarlos en el mar!». En este pleno se votó a favor de la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de la malversación y se aprovechó para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna.

El PP intentó frenar este golpe de Sánchez al Poder Judicial a través de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, pero unos recursos interpuestos por PSOE y Podemos obligaron a aplazar hasta el próximo lunes el Pleno del Constitucional que decía sobre el recurso de los populares. Sicilia quiso aprovechar esta situación para comparar a los diputados del PP con los militares golpistas de Antonio Tejero del 23 de febrero de 1981.

«Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida, y nuestras instituciones, fuertes y sólidas, y no han podido pararlo. Frente a los que nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando. Así que, compañeros del PSOE, nosotros a seguir caminando, ¡A caminar! O mejor dicho, como decía Alberti: ¡A galopar!», afirmó el diputado socialista, provocando los aplausos de sus compañeros.

El diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha arremetido contra Sicilia por estas palabras. «Al ‘siciliano’ se le olvidó completar el poema bélico de Alberti: ¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar! ¿Nos va a enterrar en el mar este caballero o sus socios como es costumbre en sus siglas? ¿Se imaginan que alguien de la derecha insinúa ‘enterrar’ a otros ?», se ha preguntado este viernes en un mensaje colgado en las redes sociales.

Por su parte, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el PSOE por sumarse a la «deriva» que ha abierto Felipe Sicilia, en lugar de «rectificar».

«Creo que los españoles sí conocen su historia democrática y saben perfectamente quién cometió el golpe de Estado del 23F y quien estaba al frente del Gobierno de España y era el centroderecha en este país, el papel que tuvo Adolfo Suárez, el papel que tuvo Gutiérrez Mellado, y tantos y tantos otros aquel día en que se ponía en jaque a la democracia española», ha defendido Gamarra este viernes en declaraciones a los medios, antes de participar en unas jornadas sobre la Ley Trans organizadas por su grupo parlamentario.