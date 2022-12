El PSOE de Pedro Sánchez ha llamado golpista al PP este jueves en un Pleno del Congreso que debatía la proposición de ley de los socialcomunistas, pactada con ERC, para eliminar el delito de sedición, rebajar el delito de malversación y asaltar la Justicia mediante una reforma de la ley del Tribunal Constitucional.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado que ha tomado la palabra en nombre del Grupo Socialista, Felipe Sicilia, se ha dirigido a la bancada del PP para comparar a sus parlamentarios con los militares golpistas de Antonio Tejero del 23 de febrero de 1981.

«Hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios, hoy la derecha ha vuelto a querer parar…», ha empezado diciendo Sicilia mirando a los diputados del PP. En ese momento la mayoría de los parlamentarios del grupo de Vox se encontraban fuera del hemiciclo tras la negativa de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a suspender el Pleno a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Tanto PP como Vox recurrieron ante la corte de garantías el «atropello legislativo» de Sánchez para modificar dos leyes orgánicas (el Código Penal y la del TC) en cuestión de días, vía enmiendas a una proposición de PSOE y Podemos sobre diversas materias inconexas, sin informes preceptivos de los órganos constitucionales y sin atender a los letrados de las Cortes que habían advertido de la «antijuridicidad» de dichas enmiendas.

Ante las graves palabras de Sicilia, los diputados del PP han expresado sus protestas y han mostrado su indignación. En la retransmisión del Pleno se ha podido escuchar incluso como Sicilia era calificado de «sinvergüenza».

«Debe ser que Tejero era de izquierda…», ha proseguido el diputado socialista por Jaén mofándose entre aplausos de sus compañeros del PSOE. «Miren señorías, quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. Pero no lo han conseguido, no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida, y nuestras instituciones fuertes y sólidas. Y no han podido pararlo», ha remachado.

Gamarra contesta

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no ha reprendido lo más mínimo a Sicilia, e incluso ha llamado al orden a algún diputado del PP. Tras la burda intervención del parlamentario del PSOE, ha pedido la palabra la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, por alusiones y ha recordado que «el 23 de febrero de 1981 gobernaba en este país el centroderecha y estaba sentado aquí en esta Cámara cuando se produjo un golpe de Estado, por lo tanto yo creo que tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla, pero no podrán cambiar el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo», ha lanzado a los de Pedro Sánchez.

«Qué vergüenza señores socialistas si tantos socialistas que se sentaban en esa bancada escucharan lo que ustedes acaban de decir hoy», ha apostillado Gamarra entre aplausos de sus compañeros.