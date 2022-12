El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado rotundo contra el Gobierno por su asalto al Tribunal Constitucional y las últimas cesiones al separatismo catalán con la derogación del delito de sedición y el cambio en la malversación y ha asegurado que su partido defenderá la democracia ante los ataques de Pedro Sánchez: «No vamos a dar ni un paso atrás para defender la concordia, la libertad y la democracia».

Ante los ataques de la última semana del PSOE y Podemos al Poder Judicial por el recurso que el PP ha interpuesto al Constitucional para que frene la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal que ya ha sido aprobada por el Gobierno, Feijóo ha querido hacer un férrea defensa de los jueces: «Llamar ‘fachas con toga’ a los jueces de España es incompatible con la democracia».

En la clausura del acto ‘En defensa de un gran país’ junto al candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, Feijóo ha apelado al espíritu de la Transición para defender España ante el Gobierno socialcomunista: «Nos sentimos orgullosos de nuestra nación, de aquel PSOE, de aquella UCD, de aquel PP y de todos los que hicimos posible la democracia en España. Somos un gran país y lo seguiremos defendiendo en todas partes y ante cualquiera».

El líder del PP ha defendido que él siempre defenderá España «ante los independentistas, que en el ámbito de la Constitución se puede hablar de todo pero fuera no se puede aceptar chantajes, ante Bildu, que se creen los dueños de la gobernabilidad en España, y ante los populistas, que su objetivo es dividirnos entre buenos y malos para imponer su hipócrita superioridad moral».

Además, Feijóo ha querido mandar un mensaje claro a aquellos socialistas que no están de acuerdo con las políticas de Sánchez: «Esos socialistas no sanchistas tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque era la que defendieron siempre desde la Transición hasta ahora, en esa España cabemos todos, nosotros no nos vamos a callar, no queremos vencer sino convencer».

El Feijóo más presidenciable ha criticado la forma de gobernar de Sánchez y ha avanzado que ganará las elecciones y derogará las medidas aprobadas: «Ser presidente no se trata de resistir sino de gobernar y gobernar bien. España afronta un momento clave de nuestra historia porque tenemos el peor Gobierno de nuestra historia y gobernar bien es hacer lo contrario que hace Sánchez desde hace cuatro años. Me elegisteis para unir al PP pero yo voy a trabajar para unir la nación, me elegisteis para ganar las elecciones y ganaremos las elecciones».

Feijóo ha terminado el mitin asegurando que Sánchez ya no es capaz ni de convencer a los suyos porque ha hecho lo contrario de lo que decía: «Ya sólo le queda resistir y lo estamos viendo… si su continuidad depende de las exigencias de Podemos lo hará, o de lo que le plantean los independentistas, también lo hace, sólo le interesa ganar las votaciones. Ha hecho todo lo contrario de lo que decía por lo que a este presidente sólo le queda resistir porque ya no puede convencer».