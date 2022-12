Los memes que dejan a Sánchez a la altura del golpista Tejero

Sobre España hay muchas frases. Elogios. Reproches. Reconocimientos. «Spain is different», como decía el eslogan para fomentar el turismo extranjero. El buen humor de los españoles destaca, entre otros, que hemos demostrado saber reírnos de las peores crisis. Prueba de ellos son los memes que han circulado estos días por las redes sociales después de ver cómo Pedro Sánchez ha conseguido consumar el golpe de Estado con la reforma del Código Penal, por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo el de malversación para agradar a sus socios independentistas. Todo, además, junto con un cambio en el sistema de elección de los magistrados en el Tribunal Constitucional para asegurarse la imposición de miembros que sepan entender los delirios independentistas.

Todavía así, los españoles no pierden el buen humor, y ofrecen en redes sociales su particular visión de las estratagemas de Pedro Sánchez en sus memes. Le comparan con El gran dictador o del golpista Tejero, mencionado no sólo en redes sociales, también en el Congreso de los Diputados, donde desde el Partido Popular se ha recordado al PSOE que el 23-F fue contra un gobierno de centro-derecha. Estos días Pedro Sánchez ocupa los memes con su golpe de Estado.

Memes, sobre Pedro Sánchez y sus leyes de autor. #Españahttps://t.co/DhuXUZgFXd — Carlos K (@Carlos__K) December 14, 2022

En un tono más serio, Rubén Múgica, cuyo padre, abogado y político socialista Fernando Múgica fue asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996, recuerda a Pedro Sánchez que estaba jugando al «parchís» cuando «dos tipos de derechas se enfrentaron a los golpistas en el Congreso».

Sepan los más jóvenes que, mientras Pedro Sánchez jugaba al parchís, dos tipos de derechas se enfrentaron a los golpistas en el Congreso pic.twitter.com/KeEayh1auh — Rubén Múgica (@rubenmugica) December 15, 2022

Sacan con humor a los compañeros de viaje de Sánchez, que no ocultan su interés en destruir el Estado de Derecho español, a los que se les puede acusar de cualquier cosa menos de mentir. Nunca han ocultado sus intenciones, a pesar de que Sánchez se comporte como si nada fuese culpa suya. Quizá sea otra cosa: no le importa. Los usuarios de redes sociales han calado a Pedro Sánchez y su golpe de Estado con sus memes.

Otros reconocen que prefieren a Messi, al que reconocen respetar más que Pedro Sánchez en diferentes memes, el cual ha destacado por ausentarse del Congreso de los Diputados cuando se votaba la reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo la malversación. Todo a medida de Junqueras y los suyos. A pocos escapa su interés por la moda, el maquillaje y tener buen aspecto para las cámaras, mientras se lamentan de los niveles de deuda o los «actos contra la Constitución». Tampoco olvidan: «Felices porque lo que gastaron ya no es considerado ilegal». «Esto es España. La España de Pedro el guapo», se resignan con humor.

A ver, yo respeto más a Hugo Guillamón de lo que respeto a Pedro Sánchez. No es ninguna locura https://t.co/fSMlAVBS9x — Morales (@Ronaldozil7) December 15, 2022

Otro usuario de redes sociales se ha quejado de que «el gobierno de España es un auténtico meme. Trileros, sectarios y tramposos». Incluso ha adelantado que «lo vais a pagar en las urnas». Su voto no va a ser para Pedro Sánchez, que se encontraba en Bruselas, una de las capitales que frecuenta. Cualquier sitio menos España. Allí estos días se centra también la atención del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado estos días de dirigir la decoración de los edificios del Consejo de la Unión Europea de cara a la presidencia de España. Imposible no hacer un símil con María Antonieta. «¡Que coman pastel!».