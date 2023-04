Feijóo acusa a Sánchez de huir del Congreso «avergonzado por ver cómo su Gobierno se parte en dos»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha señalado que Pedro Sánchez está «sumido en la vergüenza al constatar cómo su Gobierno se ha partido en dos, en directo y delante de todos los españoles» durante el pleno que se ha celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que ha aprobado la reforma de la ley sólo sí es sí. «Hemos asistido a una cosa auténticamente bochornosa. Algunas ministras del Gobierno han apoyado la reforma impulsada por el PP. Algunas ministras, del mismo Gobierno que las anteriores, han votado en contra. Hay más, y es muy grave. Algunas vicepresidentas han votado a favor y otras, en contra. Jamás se había visto algo igual en España», ha denunciado Feijóo durante un acto del PP en Huelva.

Pedro Sánchez no ha asistido este jueves al Congreso de los Diputados, por lo que no ha estado presente en la reforma de la ley sólo sí es sí. El presidente del Gobierno ni siquiera ha enviado a la Cámara Baja su voto de manera telemática. Una ausencia que ha criticado, sin tapujos, Alberto Núñez Feijóo. «Está completamente abochornado. Pero si te equivocas, lo asumes, das la cara y acudes al Congreso a votar. En lugar de eso, se ha desentendido y se ha dedicado a sacar el Falcon para viajar hasta Doñana, parece que preocupado por el medioambiente».

El líder popular no ha ahorrado en calificativos para el Gobierno y la «surrealista» situación a la que «ha sometido, sobre todo, a las mujeres españolas». Feijóo ha asegurado que «España ha vivido el mayor bochorno legislativo de la democracia». Además, el gallego ha recordado que el PP tramitó su propuesta para reformar esta «chapucera» ley en el mes de diciembre. «Lo peor es que han accedido a aplicar una reforma que no es nueva, que lleva cinco meses sobre la mesa. No lo hacen por el bien de las mujeres. Lo hacen porque han mirado el calendario y les aterra las terribles consecuencias que puede tener esto en sus resultados electorales», ha apuntado.

Sobre el impulso de la reforma, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el compromiso que el PP ha demostrado con esta modificación de la ley, «no es más que una muestra más de que somos un partido de Estado. Nuestra voluntad siempre es buscar lo mejor para España y los españoles. Otros, en cambio, prefieren que sea la ciudadanía la que se desgaste para salvaguardar su imagen», ha concluido Feijóo.