Ester Muñoz pincha el globo de María Jesús Montero: «¿Sabe cuánto cuesta una docena de huevos?»

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado este miércoles contra la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno, acusándola de no conocer la situación económica de España. «¿Señora Montero, hace cuanto que usted no va al supermercado? ¿Usted sabe cuanto cuesta una docena de huevos, un litro de aceite o un kilo de carne?», ha preguntado.

Muñoz le ha recordado a Montero que el sueldo más frecuente en España es de 1.200 euros brutos al mes: «Salga usted a decir que con eso se vive bien y que España va como un tiro». Para, a continuación, añadir: «Haga las cuentas, no con su salario, con el de la gente que está en la calle. Están empobreciendo a los trabajadores».

La diputada del PP ha asegurado que el Gobierno «degrada» la vida de los españoles, a lo que la vicepresidenta primera ha respondido enumerando algunos de los indicadores que sitúan España entre los países con «mejores previsiones económicas» y ha defendido que Pedro Sánchez «proyecta una gran imagen de nuestro país».

Montero, además, le ha replicado a Muñoz que «sólo hay que escucharla» para ver el «discurso de odio» que proyecta respecto a este Gobierno y respecto a Sánchez, «dirigiéndose en un tono, desde luego, nada adecuado para esta Cámara».

La popular ha contestado a Montero, indicando que su lectura es «errónea» si se atiende que España es el segundo país europeo con «más pobreza infantil». «La única imagen que proyecta Sánchez es vanidad y egocentrismo».

«Sólo un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin Parlamento e intenta suplantar al Poder Judicial tiene la desvergüenza de presentarse como una víctima», ha dicho en alusión al jefe del Ejecutivo. «Ustedes están empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España y están robándole el futuro a los jóvenes, que no quieren vivir del Estado, como propone la señora Díaz, sino vivir de ellos y que su esfuerzo merezca la pena», ha manifestado.