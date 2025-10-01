La encuesta de Iván Redondo reconoce que PP y Vox tendrían una holgada mayoría absoluta de 185 escaños

La encuesta realizada por Opina360, la empresa demoscópica de Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez, reconoce que el Partido Popular (PP) y Vox contarían con una holgada mayoría absoluta de 185 escaños de cara a las próximas elecciones generales. Aunque el PSOE vencería en las urnas, no podría alcanzar el músculo necesario para gobernar, en gran medida por la caída de Sumar pero, sobre todo, por el sobresaliente crecimiento que se le presupone en el sondeo al partido presidido por Santiago Abascal.

Vox es el partido que más crece en el sondeo especial de la empresa de Redondo, en comparación con los resultados de las elecciones generales de 2023. La formación conservadora dispararía sus resultados hasta los 74 escaños, que ponen en jaque a un Partido Popular que caería notablemente pero, por la subida de Vox, mantendría intactas las opciones de gobernar, aunque las perdería para hacerlo en un Gobierno en solitario.

Opina360 penaliza duramente a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP. El gallego, después de ganar unas elecciones del 23J tras las que no pudo gobernar por los pactos con separatistas de Pedro Sánchez, vería como su formación cae de los 137 escaños conseguidos en 2023 a los 111 que les da este sondeo.

La encuesta, en lo que respecta al bloque PP-Vox, indica que «la suma de la derecha se mantiene en los niveles observados en el último año». Sin embargo, sí hace hincapié en la «diferente correlación de fuerzas», debido al aumento de Vox que implica directamente una caída en los potenciales escaños de los populares.

Además, en referencia a lo que se desglosa como «fidelidad de voto», en el informe de la empresa de Iván Redondo se subraya que esta «ha caído notablemente» entre los afines al PP, al mismo tiempo que «se dispara la transferencia a Vox», partido que «también saca partido de los jóvenes que votarán por primera vez».

Resultados de la encuesta

El PSOE, con 130 escaños, subiría desde los 121 de 2023. El partido actualmente liderado por Pedro Sánchez viviría una situación contrapuesta a la de hace dos años, ya que vencería, según Redondo y su encuesta, las elecciones generales, pero vería como una coalición entre PP y Vox les apartaría del Gobierno de España. La caída en picado de Sumar, a la que Opina360 sólo concede 5 escaños –cuenta actualmente con 31 diputados– explica la teórica imposibilidad de gobernar para los socialistas.

En lo que respecta a los partidos que ejercen actualmente de socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, el sondeo otorga siete escaños tanto a los separatistas catalanes de ERC, de ideología de extrema izquierda, como a sus homólogos vascos de EH Bildu. PNV y Junts, formaciones independentistas y conservadoras de País Vasco y Cataluña, respectivamente, lograrían cinco escaños, los mismos que Sumar, mientras que Podemos aparece con tres, BNG con dos y Coalición Canaria se quedaría con un representante en el Congreso, igual que Alliança Catalana.