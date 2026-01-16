Los empresarios de la trama Cerdán controlaban 25 cuentas en ocho bancos diferentes

Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, los tres empresarios imputados en la trama de Santos Cerdán, controlaban 25 cuentas en ocho bancos diferentes. El juez les investiga por su presunta participación en la adjudicación indebida de determinados contratos cuando formaban parte de la dirección de Acciona.

Santos Cerdán se valió de una red de empresarios para adjudicar contratos a Servinabar, una empresa de la que era socio junto a su íntimo amigo Antxon Alonso. Estos directivos formaban parte de la sección de construcción de empresas que licitaban con la Administración y que Cerdán habría presuntamente beneficiado.

Los tres empresarios investigados controlan un importante patrimonio bancario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comprobado que tienen bajo su poder una veintena de cuentas con dinero que quieren investigar en el marco de la causa especial en la que también está imputado Santos Cerdán.

La investigación se centra principalmente en Justo Vicente Pelegrini, quien acumula el mayor número de productos financieros bajo análisis. En Banco Sabadell mantiene tres cuentas corrientes: una abierta en octubre de 2021, otra desde agosto de 2016, y un depósito a plazo constituido en octubre de 2018. Todas estas cuentas permanecen activas y han sido objeto de autorizaciones y cambios de titularidad a lo largo de los años.

En Caixabank, Pelegrini dispone de una cuenta corriente con numeraciones anteriores, abierta en junio de 2011 y cancelada en noviembre de 2022. Esta cuenta registró movimientos significativos durante más de una década de actividad. La autorización inicial correspondió al propio Pelegrini desde la apertura hasta la fecha de cancelación, mostrando un patrón de uso personal continuado.

El CBNK Banco de Colectivos presenta la mayor concentración de productos de Pelegrini, con cinco cuentas diferentes. La primera es una cuenta corriente abierta en julio de 2021, seguida de un depósito a plazo del mismo año. Otra cuenta corriente data de abril de 2007, mientras que una cuarta cuenta fue abierta en enero de 1997. Finalmente, mantiene un depósito a plazo desde abril de 2024, cancelado posteriormente en junio de 2025.

Tomás Olarte Sanz, por su parte, aparece vinculado a cuatro cuentas bancarias en dos entidades. En Banco Sabadell posee tres productos financieros: una cuenta corriente abierta en febrero de 2014 y cancelada en abril de 2018, otra cuenta corriente desde mayo de 2012, y un depósito a plazo también de mayo de 2012 que fue cancelado en marzo de 2016. Su autorización sobre estas cuentas se mantuvo durante períodos variables según cada producto.

En ING Bank N.V. Sucursal en España, Olarte Sanz mantiene una cuenta de ahorro abierta en enero de 2010 y cancelada en febrero de 2019. Esta cuenta permaneció activa durante casi nueve años, coincidiendo temporalmente con algunas de sus cuentas en Banco Sabadell. El solapamiento temporal de productos sugiere una estrategia de diversificación financiera por parte del titular.

Manuel José García Alconchel también tiene un importante patrimonio bancario con siete cuentas en tres entidades diferentes. En Bankia mantiene un depósito a plazo abierto en noviembre de 2009 y cancelado en diciembre de 2017. En Caixabank posee cuatro cuentas corrientes con numeraciones anteriores, todas abiertas en noviembre de 2009 y canceladas en abril de 2021, evidenciando un cierre coordinado de productos tras más de una década de actividad.

Kutxabank custodia dos productos de García Alconchel: una cuenta de ahorro abierta en agosto de 2024 y otra cuenta corriente desde junio de 2020. Ambas cuentas permanecen activas, siendo las más recientes del conjunto investigado. La apertura de nuevos productos en 2024 contrasta con el cierre masivo de cuentas en Caixabank tres años antes.

Cooperativa vinculada a Santos Cerdán

La UCO también ha pedido investigar a la sociedad cooperativa Erkolan S.Coop que aparece con una única cuenta corriente en Banco Sabadell, abierta en octubre de 2012. Esta cuenta representa la dimensión empresarial de la investigación y su conexión con transferencias realizadas desde Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado información exhaustiva sobre todos estos productos, incluyendo movimientos desde enero de 2014, transferencias superiores a 300 euros, y cualquier indicio relacionado con el blanqueo de capitales según SEPBLAC.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha autorizado, mediante una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que se analicen todas estas cuentas para continuar la investigación sobre Santos Cerdán.