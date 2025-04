Las emergencias de Alcorcón estuvieron horas desconectadas del 112 durante el apagón por una negligencia

Durante el apagón de este lunes, ocurrido a las 12:30 del mediodía, el edificio donde se encuentra el Centro Unificado de Seguridad (CUS) de Alcorcón, que alberga a la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, quedó completamente a oscuras y sin suministro de luz durante horas. El generador eléctrico de este edifico municipal no funcionó como tampoco lo hizo el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). La sala de crisis municipal se quedó sin luz, al igual que las emisoras de los servicios de emergencia.

Durante al menos cinco horas, el CUS quedó absolutamente inoperativo. El grupo electrógeno no pudo ser arrancado hasta las 20:30 horas de la

noche. Mientras tanto, estuvo funcionando gracias al generador que aportó ESMASA, la empresa municipal de la limpieza de Alcorcón.

Desde abril de 2024, el grupo municipal Vox en Alcorcón, lleva más de un año solicitando en el pleno del Ayuntamiento información sobre el estado de los generadores eléctricos situados en los edificios e instalaciones municipales. Según la formación conservadora, estos no funcionan correctamente, como, por otra parte, quedó demostrado el lunes durante el apagón.

El equipo de Gobierno de este municipio, (PSOE, Podemos, Más Madrid), liderado por la alcaldesa socialista Candelaria Testa, lleva todo este tiempo haciendo caso omiso de esta petición. El concejal responsable de la Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento, Miguel Ángel González García, lleva meses optando por el silencio administrativo frente a denuncias reiteradas sobre el estado crítico de las infraestructuras municipales, concretamente sobre los grupos electrógenos.

El 4 de septiembre de 2023, Vox presentó una reclamación por escrito al Ayuntamiento en la que se advertía de deficiencias muy graves en las instalaciones municipales, incluyendo este problema con los generadores. Pese a ello, no se destinaron recursos humanos ni técnicos para solucionarlo.

La formación de Abascal pidió información no sólo en abril de 2024, sino también en diciembre de ese mismo año y en enero de 2025, cuando reclamaron que se les informara sobre las acciones que esta concejalía iba a realizar para dar solución a este problema. Sin embargo, nunca recibieron respuesta por parte de González García, que también es primer teniente de alcalde.

«Este hecho no es una anécdota. Es una negligencia de extrema gravedad y el resultado de años de abandono, de falta de mantenimiento, y de una gestión lamentable que ha sido advertida formalmente en repetidas ocasiones», ha resaltado el portavoz de Vox Alcorcón, Pedro Moreno, que pide además la dimisión del concejal.

«La seguridad de Alcorcón no puede depender de la improvisación, ni de la negligencia de quienes tienen la obligación de velar por ella. Desde Vox no vamos a permitir que esta situación se normalice. Seguiremos exigiendo responsabilidad y acción inmediata, y es por ello que exigimos en el Pleno de este jueves la dimisión inmediata del primer teniente de alcalde, (responsable del mantenimiento), o el cese del mismo por parte de la alcaldesa, al ser conocedor desde hace años de este grave problema y no haberle puesto solución.

Vox va a solicitar también en el pleno la reparación urgente del Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón y la contratación inmediata de una empresa mantenedora de los generadores eléctricos, ya que, tampoco cuentan con ella.

Igualmente, solicitarán que se depuren responsabilidades políticas y técnicas ante la «dejación de funciones» que «ha puesto en riesgo» la seguridad de los ciudadanos, de los policías, sanitarios y bomberos, al haberse quedado las emisoras de los servicios de emergencia de Alcorcón durante varias horas desconectadas del 112.

Pedro Moreno también ha denunciado un posible abuso de poder por parte del Ayuntamiento que habría abierto un expediente disciplinario a un funcionario del Consistorio por haber denunciado estos hechos y alertar del mal funcionamiento del servicio de mantenimiento.

Por último, Vox también ha advertido de una posible falsedad documental. Según Moreno, el actual jefe de mantenimiento, que ha asumido funciones técnicas en este asunto, estaría firmando documentos como Ingeniero Técnico Industrial, cuando su titulación real es la de Ingeniero de Caminos. Esta irregularidad podría constituir un delito de falsificación en documento público.