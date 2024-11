Alcorcón despide al empleado al que filtraron un examen pero deja al chivato, mano derecha del vicealcalde

El trabajador de la empresa municipal de limpieza de Alcorcón, Esmasa, que se benefició del chivatazo de un examen por parte de la mano derecha del teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos, ha sido despedido de su puesto de trabajo. En cambio, la persona que filtró por teléfono las preguntas, Fidencio Prieto, un buen conocido de la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, sigue a día de hoy trabajando para esta empresa municipal y tan sólo va a ser suspendido de sus funciones durante 60 días por haber cometido una falta grave por soplar las preguntas del examen.

Según el escrito de destitución al que ha tenido acceso OKDIARIO, Esmasa comunica el despido disciplinario a Miguel Nájera (hijastro de una alto cargo de UGT Madrid, Carmen Cubas,) el 1 de noviembre por dos faltas muy graves. Entre ellas, «fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo» e «incitación al personal para que incumpla sus obligaciones morales».

Ante esta discriminación de trato entre un trabajador y otro, el sindicato de Limpiezas Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente de Madrid (Silmuma), ha emprendido acciones contra Esmasa y ha pedido que todas las acusaciones contra Nájera queden demostradas, ya que consideran que la versión de los hechos presentados «es inexacta, falta de fundamentos objetivos y basada en interpretaciones subjetivas».

El sindicato al que está inscrito Nájera solicita, por tanto, la aportación de pruebas fehacientes que respalden las acusaciones de la empresa de Alcorcón y, de no existir dichas pruebas, piden la desestimación de las sanciones propuestas por falta de fundamento.

Chivatazo

«Tienes que mirarte el convenio único, periodos de prueba y el objetivo principal del convenio único. Lo que te he dicho son más o menos las preguntas… para que no andes mirando otras cosas por ahí».

Estas frases forman parte de la conversación entre Fidencio Prieto Moro, mano derecha del teniente de alcalde de Alcorcón y principal apoyo del Gobierno socialista de la localidad, Jesús Santos (ahora apartado por enfermedad), y Miguel Nájera, aspirante a jefe de equipo en la empresa municipal de limpieza, Esmasa, días antes del examen para adjudicar esta plaza y que ya denunció OKDIARIO. Las voces han pasado por un análisis pericial.

Fidencio Prieto.- Y tienes que mirarte también cuándo vais a hacer los avisos de bolsa… ¿Tú sabes hacerlo, no? ¿Dónde tienes que meterte y todo?

Miguel Nájera.- No, eso no, porque yo me acuerdo que antes nos mandaban la ubicación por mensaje… ¿Ahora qué es, la aplicación?

F. P.- Claro, la aplicación, la Intranet, lo que tienes que hacer cuando hay un aviso de bolsa es meterte en operarios de limpieza viaria, luego conductores y luego ya bolsas…

M. N.- Vale.

Así continúa la conversación de cinco minutos a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en la que Fidencio Prieto relata por teléfono desde la primera hasta la última pregunta que él mismo incluyó en este examen.

Aquí el audio:

Red de amigos y familiares

El enchufe, que fue denunciado por el portavoz de Vox en Alcorcón, Pedro Moreno, es el último capítulo de una serie de colocaciones que no dejan de sucederse en el Ayuntamiento de Alcorcón.

Fidencio Prieto Moro, fue colocado a dedo como cargo de confianza por el teniente alcalde de Alcorcón, Jesús Santos. Prieto Moro es además hermano de la concejal socialista del PSOE en Móstoles Rebeca Prieto Moro y ésta a su vez número 3 de la ex alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse.

Posse fue quien contrató en 2019 como responsable de redes sociales a su hermana por 55.000 euros anuales. Tal y como destapó OKDIARIO, ese Gobierno local se convirtió en una telaraña de contratos a familiares y amigos.

La ex alcaldesa de Móstoles, haciendo uso de sus influencias en el Ayuntamiento de Alcorcón –donde gobiernan el PSOE y Sumar–, movió sus hilos para que Fidencio Prieto Moro entrara como encargado general de Esmasa. Tras conocerse el pasado mes de julio que filtró el examen al hijastro de la sindicalista de UGT, fue cesado de su puesto pero se le asignó otro dentro de la misma empresa municipal.