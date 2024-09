Envían a juicio a la ex alcaldesa socialista de Móstoles que se enfrenta a 12 años de inhabilitación

La resolución, que fue aprobada gracias al apoyo de los partidos que conforman el Gobierno local, PP y Vox, y que además ha contado con los votos a favor de Más Madrid Móstoles y con la abstención del Grupo Mixto, detalla que se rechazan todas las alegaciones presentadas, ya que, pese a que el acuerdo adoptado en 2020 fue avalado por el Tesorero Municipal, tuvo «un informe desfavorable de la intervención municipal».

En la propuesta, según ha insistido el portavoz del Partido Popular, Alberto Rodríguez de Rivera, se indica al tiempo que «la condonación de la deuda se produce sin que la concesionaria estuviera en fase concursal, con lo que no procede». «Tampoco existe un análisis en el expediente de la situación recaudatoria, no aparece, y que al tratarse de una concesión demanial, no cabe reequilibrio económico financiero y por tanto el reajuste del canon», ha explicado. En este contexto, el portavoz del PP ha enfatizado que, además, existe «un daño reputacional».

La ex alcaldesa y actual portavoz socialista, Noelia Posse, sostuvo que han votado en contra de la resolución puesto que lo consideran una «farsa» y que va a «terminar siendo recurrida ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa para que el acuerdo que se tome en este pleno se anule».