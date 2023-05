La Justicia ha rechazado el último intento de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, para librarse del banquillo de los acusados. La última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza las peticiones de aclaración de la regidora y candidata para las próximas elecciones, confirmando el auto que procesaba a la alcaldesa socialista de Móstoles por los supuestos delitos de malversación y prevaricación en el caso ITV. «Los tribunales no pueden variar las resoluciones ya firmadas, aunque sí aclararlas en el caso de que existan puntos oscuros en ellas…En este caso, no procede complemento, ni aclaración, por no tratarse, la cuestión planteada en el escrito presentado», ha sentenciado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto de 10 de mayo de 2023 al que ha tenido acceso OKDIARIO que llega pocos días antes de las elecciones municipales.

El auto viene a respaldar la acusación de los dos concejales de Ganar Móstoles que destaparon el llamado caso ITV, acusación a la que también se sumó la Fiscalía.

Tras la denuncia de los concejales de Ganar Móstoles, la regidora socialista de Móstoles, Noelia Posse, y siete de sus concejales habían sido procesados por la Audiencia Provincial ya que según la Justicia: «No puede descartarse la presencia indiciaria de hechos que podrían ser calificados interinamente como de delito de prevaricación administrativa». Así, la Audiencia ordenaba al juez que instruyó el caso ITV que volviera a abrir la investigación y procesara a los políticos por presuntas irregularidades cometidas durante el año 2020 en la condonación por parte del Ayuntamiento de Móstoles de una deuda de cerca de dos millones de euros a la empresa concesionaria de una ITV .

Según la Audiencia Provincial de Madrid, «es innegable» que la empresa de la ITV no pagaba el canon correspondiente al Ayuntamiento de Móstoles desde el año 2013, cuando el actual equipo municipal era de otro partido, pero cree la Audiencia que el equipo actual de la alcaldesa socialista de Móstoles podría haber cometido un delito por no finiquitar el contrato con la empresa de la ITV cuando llegaron a la Alcaldía pese a que en esa fecha: «Sí tenían conocimiento o deberían tenerlo de que la mercantil incumplía su contrato desde el año 2013 y que la deuda en fecha 2020 ascendía a 1.129.570, 78 euros».

Noelia Posse, la alcaldesa socialista de la ciudad más poblada de la región después de Madrid capital, estrenó su mandato apareciendo en todos los informativos y enchufando, presuntamente, a media docena de personas de su más estrecho entorno en diferentes puestos del Ayuntamiento de Móstoles. Entre ellos, su propia hermana. Una actuación que provocó las protestas de la oposición y la censura de su propio partido hasta que la alcaldesa rectificó.