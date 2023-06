La Justicia da la razón al interventor de Móstoles que denunció un supuesto caso de corrupción del PSOE en el municipio madrileño. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos del anterior gobierno municipal socialista y obliga en su sentencia a readmitir al interventor municipal que denunció ante el Tribunal de Cuentas las presuntas «irregularidades» del llamado caso ITV.

Una investigación que sentará en el banquillo a la anterior alcaldesa socialista Noelia Posse y varios de sus concejales, acusados de perdonarle 2’4 millones de euros de deuda a una empresa de la localidad. Ahora, en sentencia del seis de junio de 2023, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sentencian que la destitución le fue notificada al interventor general del Ayuntamiento fuera del plazo legal, por lo que queda anulada.

El interventor general del Ayuntamiento fue cesado después de advertir de la ilegalidad de condonación de una deuda de 2’4 millones de euros a una ITV radicada en la localidad madrileña. Finalmente, el interventor denunció el asunto ante el Tribunal de Cuentas, lo que le costó su cese inmediato.

Mientras se resolvía la denuncia por su cese, la denuncia del interventor general ante el Tribunal de Cuentas y de dos concejales de Ganar Móstoles en los tribunales, propició una investigación judicial que ahora está a punto de sentar en el banquillo a la ex alcaldesa socialista de Móstoles.

De hecho, la última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza las peticiones de aclaración de la ex regidora, confirmando el auto que procesaba a la alcaldesa socialista por los supuestos delitos de malversación y prevaricación en el llamado caso ITV. «Los tribunales no pueden variar las resoluciones ya firmadas, aunque sí aclararlas en el caso de que existan puntos oscuros en ellas…En este caso, no procede complemento, ni aclaración, por no tratarse, la cuestión planteada en el escrito presentado», sentenció la Audiencia Provincial de Madrid en auto de 10 de mayo.

En consecuencia, la ex regidora socialista y siete de sus concejales han sido procesados por la Audiencia Provincial ya que según la Justicia: «No puede descartarse la presencia indiciaria de hechos que podrían ser calificados interinamente como de delito de prevaricación administrativa». Así, la Audiencia ha ordenado al juez que instruyó el caso ITV que vuelva a abrir la investigación y procese a los políticos por presuntas irregularidades cometidas durante el año 2020 en la condonación por parte del Ayuntamiento de Móstoles de una deuda de cerca de dos millones de euros a la empresa concesionaria de una ITV .