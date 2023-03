La alcaldesa de los enchufes, Noelia Posse, ya no se arrepiente

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, da marcha atrás a su arrepentimiento tras contratar a su hermano, un ex novio, su tío y demás amigos y familiares. En una entrevista para la televisión confesaba ante Cristina Pardo: «Sinceramente , me equivoqué y cometí un error».

Hoy, a pocos meses de que decidan los mostoleños en las urnas sobre su continuidad en el cargo, es capaz de negar la mayor ante las cámaras de OKDIARIO. Se siente perseguida ante los medios de comunicación y niega lo evidente: la contratación mediante enchufismo y nepotismo.

«Díselo a la alcaldesa». Bajo este lema, Noelia Posse ha decidido salir a las calles de Móstoles en busca del voto. Allí nos le hemos encontrado con ella y para nuestra sorpresa y en contra de los hechos demostrados, lo niega todo: «Son cargos de confianza, de confianza en la persona que está ¿no?»

«Mi hermana no está contratada por el Ayuntamiento». «Mi tío ha cambiado de concejalía, no lo he promocionado». «Se cuentan medias verdades». «Te invito a que me digas cualquier familiar que esté contratado por mí en el ayuntamiento de Móstoles.» «Lo de mi ex es personal y te lo cuento fuera de cámara». Estas son algunas de las respuestas ante los micrófonos de OKDIARIO.

Manuel Bautista, el candidato del PP a la alcaldía, rebate cada una de las afirmaciones de la alcaldesa: «Miente con lo de su hermana»; «Es falso que un ‘cargo de confianza’ tenga que ser un familiar, debe ser alguien preparado para el cargo y no nombrarlo por nepotismo». «A su tío le ha ascendido, por lo que cobra más dinero del Ayuntamiento, por ser familiar». «Ha sido condenada a pagar 180.000 euros por despedir al funcionario que destapó el caso ITV»

Sobre este último caso añade que «el tema de la ITV está en manos del Tribunal de Cuentas y tiene muy mala pinta la condonación de más de 2 millones de euros», un extremo que Noelia Posse niega: «No hemos condonado ninguna deuda».