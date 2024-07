«Tienes que mirarte el convenio único, periodos de prueba y el objetivo principal del convenio único. Lo que te he dicho son más o menos las preguntas… para que no andes mirando otras cosas por ahí». Estas frases forman parte de la conversación entre Fidencio Prieto Moro, mano derecha del teniente de alcalde de Alcorcón y principal apoyo del Gobierno socialista de la localidad, Jesús Santos, y Miguel Nájera, aspirante a jefe de equipo en la empresa municipal de limpieza, Esmasa, días antes del examen para adjudicar esta plaza y que ya denunció OKDIARIO hace unas semanas. Las voces han pasado por un análisis pericial. El proceso de selección ha sido anulado por la empresa al detectarse «irregularidades».

Fidencio Prieto.- Y tienes que mirarte también cuándo vais a hacer los avisos de bolsa… ¿Tú sabes hacerlo, no? ¿Dónde tienes que meterte y todo?

Miguel Nájera.- No, eso no, porque yo me acuerdo que antes nos mandaban la ubicación por mensaje… ¿Ahora qué es, la aplicación?

F.- Claro, la aplicación, la Intranet, lo que tienes que hacer cuando hay un aviso de bolsa es meterte en operarios de limpieza viaria, luego conductores y luego ya bolsas…

M.- Vale.

Así continúa la conversación de cinco minutos a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en la que Fidencio Prieto relata por teléfono desde la primera hasta la última pregunta que él mismo incluyó en este examen que únicamente aprobó el hijastro de la alto cargo de UGT Madrid, Carmen Cubas, a pesar de que se presentaron cinco personas más. Fidencio Prieto Moro ha sido destituido temporalmente de su cargo, según fuentes consultadas por este periódico, aunque desde la empresa de limpieza aún no se ha hecho público.

Este «enchufe» es sólo un nuevo capítulo de una serie de colocaciones a dedo que se vienen sucediendo en Esmasa desde hace muchos años. Fidencio Prieto Moro es hermano de la concejal socialista del PSOE en Móstoles Rebeca Prieto Moro, número 3 de la ex alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. Ésta fue quien contrató en 2019 como responsable de redes sociales a su hermana por 55.000 euros anuales. Tal y como destapó OKDIARIO, el Gobierno mostoleño se convirtió en una telaraña de contratos a familiares y amigos.

Esmasa, según ha denunciado Vox en el municipio, se ha convertido en un «chiringuito para colocar a amigos y familiares» y ha pasado de costar a los vecinos de Alcorcón 19 millones de euros en 2019 a 34 millones en 2024. Desde que varios miembros de Ganar Alcorcón o cercanos a la formación o familiares de sindicalistas han centrado su trayectoria profesional en Esmasa, la empresa pública ha incrementado los sueldos de todos los conocidos de Jesús Santos de manera notable. Además son ya más de 600 las personas que trabajan allí.

Así, por ejemplo, un informador de día gana 55.593 euros al año, mientras que un informador de noche 61.238 euros. Un subencargado de oficios en Esmasa gana 77.751 euros al año y un peón de pintores 60.441. Llama la atención también el salario que reciben los peones de la recogida de residuos sólidos. En este caso, un peón de día gana 64.489 brutos al año y uno de noche 72.488. El salario más bajo en Esmasa sería el de un limpiador de patios que recibe la cantidad de 44.757 euros.

Y todo, bajo en consentimiento de la alcaldesa socialista de Alcorcón Candelaria Testa que cede, según Vox, «a cualquier pretensión de Jesús Santos con tal de seguir en el poder», ya que consiguió la alcaldía precisamente gracias al apoyo de Ganar Alcorcón y Más Madrid.

Otros podemitas enchufados

Son muchos los colocados por Jesús Santos en Esmasa desde que el hoy teniente de alcalde se hizo con esta empresa en 2019. José María Mansilla Baras, que era peón de limpieza viaria en Alcorcón, entró en la empresa de limpieza justo después de la pandemia y estuvo cobrando durante años el sueldo de jefe de equipo del servicio de desbroce cuando era solamente peón. En marzo de este año, Mansilla se presentó a un examen para ocupar esa plaza de jefe de equipo que crearon expresamente para él y, a pesar de suspenderlo, ha seguido cobrando un salario muy por encima del cargo que realmente tiene.

Otro ejemplo es el de Jorge Rochet Monteagudo, que estuvo 7 años en la gerencia de la empresa municipal de servicios de Rivas Vaciamadrid (gobernando por IU) y en octubre de 2023 se pasó a Esmasa, donde obtuvo el cargo de director financiero en un proceso de libre designación en promoción externa, ya que no podían convocarla de forma interna (como en otras ocasiones) porque son exclusivas para los trabajadores que ya pertenecen a Esmasa.