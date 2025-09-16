Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo salvo que Sánchez decida adelantar las generales

Ya hay fecha oficial para la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Tendrán lugar el domingo 15 de marzo del próximo año, según adelantó Francisco Vázquez, secretario autonómico del Partido Popular.

Vázquez hizo el anuncio justo antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

La fecha de las elecciones en Castilla y León no es definitiva. Francisco Vázquez avanzó que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera adelantar los comicios generales, Castilla y León se uniría a esa misma fecha.

La oficialidad de la fecha del 15M de 2026 mantien la idea del presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de agotar una legislatura que comenzó el 13 de febrero de 2022.