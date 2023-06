Eduardo Inda ha hecho un análisis a vuela pluma en la tertulia de El Programa de Ana Rosa de la situación que se ha creado tras el 28M y, sobre todo, de lo que puede pasar en las generales del 23J.

En primer lugar, se ha puesto sobre la mesa el futuro de la plataforma de Yolanda Díaz y, en concreto, el papel que juega Pablo Iglesias en el proceso de negociación con Podemos. Inda lo reduce a una sola cuestión: si incluyen a Irene Montero en una buena posición en las listas «habrá acuerdo» y si no lo hacen, «pues no. Es tan sencillo como eso». La razón no es otra que el ex líder podemita es «bastante paternalista, machistoide y le gusta el nepotismo».

En cuanto a Vox, «pensar que va a tener un mal resultado» el 23J «es no entender nada porque en las elecciones municipales y autonómicas han obtenido un magnífico resultado». Además, según Eduardo Inda, todo se va a decidir en «veintipocas provincias pequeñas que tienen 3, 4 o 5 escaños» en juego «y el que consiga el último escaño de los dos grandes es el que va a gobernar».

Otra clave importante «es si va a haber movilización de la izquierda: en estos momentos no la hay pero quedan siete semanas y yo no creo que la izquierda está desmovilizada en dos elecciones seguidas después del batacazo» del 28M.

Eduardo inda también se ha referido a lo que puede pasar en el País Vasco tras el apabullante resultado de Bildu en las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo y el papel que puede jugar el PNV en el futuro tras las generales. para el director de OKDIARIO, no hay duda de que el partido jetzale seguirá apoyando y apoyándose en el Partido Socialista «porque tiene a Otegi en la chepa y si el PNV pacta con el Partido Popular, el próximo lehendakari sería, desgraciadamente, el terrorista Arnaldo Otegi». Es decir, «el PNV no va a cambiar de bando».