El que fuera Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha arremetido contra el jugador de la selección española, Daniel Carvajal, después del frío saludo que le dio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Cuando Mbappé dijo que no había que votar a los nazis en Francia, Carvajal dijo que él prefería no meterse en política. Tampoco me parece que haga falta dibujar un croquis».

El ex diputado morado ha aludido a las declaraciones de principios de julio de Kylian Mbappé, flamante nuevo futbolista francés del Real Madrid. Durante la concentración para la Eurocopa, el jugador galo pidió «que todo el mundo se movilice para votar al lado bueno» antes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. Lo hizo después de que Reagrupamiento Nacional, el partido que encabeza Marine Le Pen, fuese la fuerza más votada en la primera vuelta. «No podemos dejar nuestro país en manos de esta gente», reflexionó, para añadir que la ciudadanía había visto que el resultado había sido «catastrófico».

El delantero presentado este martes por el Real Madrid realizó un alegato frente al abstencionismo y para frenar a la formación conservadora: «Creo que más que nunca necesitamos ir a votar». «Esperamos realmente que esto cambie», zanjó.

No era la primera vez que se había pronunciado a este respecto en estos comicios. Unos días antes, previo a la primera vuelta, Mbappé se mostró «en contra de los extremos, los que dividen». Ya entonces quiso apelar a los indecisos y abstencionistas: «quiero hacerles llegar este mensaje, su voz sí cambia las cosas».

Además, instó a que los ciudadanos optasen por una fuerza contraria al partido conservador de Le Pen: «Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores». Unas ideas que enmarcó en «la diversidad, la tolerancia y el respeto». La estrella de la selección gala afirmó que la votación era más «importante que el partido» que iban a jugar al día siguiente. «Espero que estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7», zanjó.

«Al margen de mi ideología»

Sin embargo, Carvajal evitó pronunciarse sobre las palabras del futbolista francés, algo que ha sido criticado por Echenique en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter. «Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política», manifestó el lateral derecho de la selección española. A ojos del jugador leganense, en cuanto opinase, una parte le iba «a alabar» y otra le iría «a criticar». «Lo he hecho en toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo; al final el voto de cada uno es privado», subrayó. Sobre Mbappé, dijo que «si él piensa que es lo correcto y lo que debe hacer, adelante».

A ver. Que, cuando Mbappé dijo que no había que votar a los nazis en Francia, Carvajal dijo que él prefería no meterse en política. Tampoco me parece que haga falta dibujar un croquis. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 15, 2024

Las únicas palabras que expresó respecto a este tema es que esperaba tener «un país que prospere», en el que sentirse «seguros». «Un país en el que se reduzca el paro y un país en el que seamos todos felices y poder ir por el mundo con nuestra bandera bien alta, presumiendo de que tenemos, si no el mejor, uno de los mejores países del mundo», ahondó el defensa del Real Madrid en una entrevista en Cadena SER.

Echenique compartió otro mensaje en su perfil oficial criticando a Carvajal. El que fuera portavoz de los morados en el Congreso de los Diputados ha parafraseado un artículo de Canal Red, medio de comunicación del fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

«Carvajal es simpatizante de VOX, amigo de Abascal, seguidor acérrimo de Alvise, Vito Quiles y los neonazis de Desokupa, y dejó de lado a sus compañeras de la selección femenina para defender a Luis Rubiales», podía leerse en el mensaje publicado por el que fuera Secretario de Organización de Podemos.