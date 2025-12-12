Disparan a una menor de 16 años en un conflicto vecinal en la barriada de El Príncipe de Ceuta

Una menor de 16 años ha resultado herida de bala durante un conflicto vecinal en la barriada de El Príncipe Alfonso, en Ceuta. La joven fue trasladada al hospital con heridas de gravedad. Por el momento, no hay detenidos.

Según trasladan fuentes policiales a OKDIARIO, los hechos ocurrieron la noche de este jueves, sobre las 22:05 horas, en la calle Agrupación Fuerte. Varios vecinos de la barriada protagonizaron un altercado por causas que aún se investigan. En el transcurso de la discusión, uno de ellos sacó un arma y abrió fuego, alcanzando accidentalmente a la menor, que se encontraba en la calle y en principio nada tenía que ver con el conflicto. Su propia familia la trasladó de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta, donde fue intervenida quirúrgicamente.

La Policía investiga si la bala rebotó antes de alcanzar a la menor o si recibió el disparo de forma directa. Según las citadas fuentes, no fue un tiroteo ni hubo fuego cruzado, sino que se registró un único disparo. Tampoco fue un enfrentamiento entre bandas rivales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Científica y de la Policía Judicial para recoger los primeros vestigios. Los agentes están investigando qué tipo de arma de fuego se utilizó y su posible procedencia. Por el momento, no se ha practicado ninguna detención.

La menor resultó herida de gravedad en una pierna y en la mañana de este viernes aún permanecía hospitalizada. Presenta una herida con orificio de entrada y salida, sin afectación ósea, según detalla El Faro de Ceuta. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar al presunto autor del disparo.