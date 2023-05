La desesperación de las mujeres a las que Igualdad robó fotos les lleva a recoger firmas contra Montero

Las mujeres afectadas por el robo de fotos del Ministerio de Igualdad empiezan a recoger firmas ante la imposibilidad de recibir unas disculpas del departamento liderado por Irene Montero. «Tras 9 meses nuestros abogados se rinden. Sólo queremos unas disculpas, una compensación económica ya ni lo soñamos. Fue una bofetada en la cara. Era una campaña para mejorar la autoestima de las mujeres, pero consiguió lo contrario», expresan.

Tres de las afectadas han unido fuerzas para que sus seguidores presionen a Igualdad. Juntas suman más de 99.200 seguidores en Instagram. Ante la desesperación por la nula comprensión de Irene Montero y su equipo han arrancado una recogida de firmas. «En julio de 2022, el Gobierno español lanzó una campaña protagonizada por cinco personas de diferentes tipos de cuerpos, promoviendo el mensaje de que «El verano también es nuestro». El objetivo de la campaña era apoyar la positividad corporal y la inclusión», recuerdan.

«Desafortunadamente, rápidamente se hizo evidente que las personas que aparecían en la campaña no habían dado su consentimiento ni habían sido remuneradas de ninguna manera. La imagen de Siân Green-Lord se usó para la campaña sin que ella lo supiera, incluida la supresión de su pierna ortopédica. Se borró su discapacidad. Juliet Fitzpatrick, que se sometió a una mastectomía doble, utilizó su imagen sin que ella lo supiera y aparece con un solo seno», enumeran.

«Hubo una reacción violenta a la campaña; el público, tanto en Reino Unido como en España, sintió claramente que no estaba bien que las imágenes se usaran sin consentimiento ni pago y que se manipularan de esta manera. Sin embargo, después de una ráfaga inicial de atención de los medios, el centro de atención se alejó. Desde entonces, los abogados de Nyome Nicholas-Williams han trabajado incansablemente para involucrar al gobierno español en una discusión sobre la campaña, pero han sido anulados por completo», lamenta el texto de la petición en Change.org.

«No hay más caminos a seguir legalmente y la imagen sigue ahí. Cualquiera que busque en Google la campaña la encontrará fácilmente con los elogios y la admiración iniciales que recibió, pero tendrá que profundizar para descubrir la realidad detrás de ella», agregan.

Consideran que estamos ante hechos «absolutamente incorrectos» y, sin embargo, el gobierno español ha usado «su poder para simplemente ignorar la situación». «Se han agotado todas las vías legales y está claro que la única forma de avanzar es a través de una mayor atención de los medios», auguran.

«Firma y comparte esta petición, etiquetando al Ministerio de Igualdad para presionar al Gobierno español a través de una mayor atención de los medios», piden. Estas mujeres piden simplemente que se reconozca que se usó su fotografía sin consentimiento.

«Hemos decidido hacer juntas una petición para seguir presionando para que reconozcan que han hecho mal al robar nuestras imágenes. Por favor firma y comparte la petición. Queremos intentar que esto no le suceda a otros modelos», dice la mayor de las tres afectadas por la extirpación de sus dos mamas.



Por su parte, la chica con una sola pierna a la que le dibujaron dos dice: «Todavía recibo muchas preguntas sobre lo que sucedió con el Gobierno español el año pasado. Mi imagen se usó sin mi permiso, mi pierna ortopédica se editó para darme una pierna de aspecto real y luego se usó por la diversidad corporal. ¡Nuestros abogados han hecho todo lo posible y el Gobierno español todavía no admite ningún daño! ¡La forma en que esto me hizo sentir fue indescriptible! ¡Ya he tenido un país que me lastimó y un sistema de justicia me defraudó y ahora estoy tan sorprendida de que haya sucedido de nuevo! ¡Esto no está bien! ¡La gente no puede salirse con la suya con cosas como esta! Normalmente no pido nada. Pero te agradeceríamos que firmes esta petición para ayudarnos», expresa.

Por último, la chica de raza negra que aparece también en la foto expresa: «Es posible que nuestros abogados no puedan llegar a ningún lado, ¡pero esperamos que nuestras voces sí puedan! ¡Firma la petición y compártela! Sólo una conversación sería bueno, ya que parece que la compensación económica está fuera de toda posibilidad».

«¡Nueve meses después, las tres nos encontramos sin disculpas! Ministerio de Igualdad, haz lo correcto. ¡Usar fotos de alguien sin su consentimiento es ilegal! Como modelo en activo, me pagan para que se tomen y utilicen mis imágenes, por lo que esto es aún más una bofetada en la cara», zanja.