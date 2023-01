Una de las modelos a las que Montero robó fotos estalla: «No quiere ni hablar con mis abogados»

El Ministerio de Igualdad no quiere ni hablar con los abogados que representan a las modelos afectadas por el robo de fotografías para una campaña de publicidad oficial del Gobierno de España que vieron millones de personas. Se trataba de la iniciativa El verano también es nuestro en el que sin pedir permiso se colocaron a modelos en la playa para subrayar que tienen sobre peso, pelos en las piernas, mastectomías u otras particularidades. Un cartel que costó casi 5.000 euros a una ilustradora catalana que vendía piezas muy similares por 60 euros.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Nyome Nicholas – Williams, una de las modelos curvi afectadas, ha comentado: «Actualización sobre la campaña española de julio de 2022: El Gobierno español no cederá. ¡Tengo excelentes abogados y no pueden hacer nada en este momento! Sin embargo, no soy de los que retroceden o se dan por vencidos, así que espero algún tipo de resolución». «En este punto, sólo me gustaría hablar con ellos para hablarles sobre por qué no debería ocurrir el uso de imágenes sin consentimiento o el pago de dichos sujetos. Si alguien sabe cómo puedo ponerme en contacto con ellos, eso sería útil, por favor envíeme un mensaje privado, ¡muchas gracias!», ha escrito.

Lejos de solidarizarse con las víctimas de este caso, Irene Montero ha impuesto un muro impenetrable en el ministerio. No quiere saber nada de estas mujeres que se sintieron violentadas al ver su imagen expuesta por parte de un Gobierno nacional sin estar al tanto. Una de las chicas que aparecían perdió una pierna en un accidente de tráfico y hace gala de usar una prótesis. Sin embargo, en la campaña de Igualdad aparece con ambas extremidades inferiores, eso sí, con pelos. En su perfil en Instagram, donde tiene decenas de miles de seguidores, afirmó que sufrió episodios fuertes de ansiedad. Explicaba que le había costado mucho aceptar su nuevo cuerpo y el Gobierno de España le había hecho empezar de cero el proceso de recuperar la confianza en ella misma.

Tal como publicó OKDIARIO tras consultar a expertos, Igualdad se enfrentaba a indemnizaciones de hasta 280.000 euros por robar esas fotos para su cartel chapuza. Sin embargo, el ministerio se afanó en cargas las culpas en la artista a la que contrataron para el trabajo. Esta ilustradora afirmó que repartiría el dinero del Gobierno entre las chicas. Sin embargo, esto no les vale a las modelos. Quieren que el ministerio asuma su responsabilidad y les pague una reparación económica.

Ahora ha hecho un llamamiento público a que alguien le ayude. «Estoy muy triste. Mis abogados me dicen que el Gobierno está rechazando una reunión, no quieren ceder tras usar nuestras fotos sin consentimiento, no atienden las cartas. Esto no tiene buena pinta. No sé lo que se puede hacer ahora, pero tengo esperanzas de que esto no quedará aquí. Habrá novedades», augura esta joven con raíces en Dominica y en Jamaica. A continuación, una multitud de personas ha mostrado su apoyo y sus consejos sobre cómo se podría abordar el caso para que Igualdad sí escuche sus reclamaciones.