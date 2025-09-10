Sesión de control al Gobierno hoy, en directo | Última hora en el Congreso de los Diputados y las declaraciones de Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, declara hoy, miércoles 10 de septiembre, como investigada por un delito de malversación en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ante el juez Juan Carlos Peinado.

A pesar de los esfuerzos del abogado de Begoña Gómez por retrasar la declaración de la mujer de Pedro Sánchez, ésta tendrá lugar finalmente hoy a partir de las 12:00 horas.

Precisamente antes de la declaración, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que analice todos los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde julio de 2018, momento en el que nombró a Cristina Álvarez como su asesora.

Declaración de Begoña Gómez, en directo

El Ministerio del Interior ha preparado un pequeño dispositivo de seguridad en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla ante la llegada de Begoña Gómez para su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado con el fin de evitar fotografías de la mujer del presidente del Gobierno dentro de las dependencias judiciales.