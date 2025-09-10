Sesión de control al Gobierno hoy, en directo | Última hora en el Congreso de los Diputados y las declaraciones de Begoña Gómez
Sigue en directo la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, declara hoy, miércoles 10 de septiembre, como investigada por un delito de malversación en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ante el juez Juan Carlos Peinado.
A pesar de los esfuerzos del abogado de Begoña Gómez por retrasar la declaración de la mujer de Pedro Sánchez, ésta tendrá lugar finalmente hoy a partir de las 12:00 horas.
Precisamente antes de la declaración, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que analice todos los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde julio de 2018, momento en el que nombró a Cristina Álvarez como su asesora.
Declaración de Begoña Gómez, en directo
El Ministerio del Interior ha preparado un pequeño dispositivo de seguridad en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla ante la llegada de Begoña Gómez para su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado con el fin de evitar fotografías de la mujer del presidente del Gobierno dentro de las dependencias judiciales.
Abascal a Sánchez: «¿Cuánto se ha gastado en promover la inmigración ilegal?»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado a Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso lo siguiente: «¿Cuánto dinero de los españoles se funde usted en promover y mantener la inmigración ilegal?». A su juicio, el Gobierno ha montado un negocio con «barcos esclavistas» de organizaciones como Open Arms: «Es un corrupto, un traidor y un indecente».
Feijóo carga contra Sánchez
Feijóo le ha recordado a Sánchez que llegó al Gobierno vía moción de censura y «prometiendo ejemplaridad». Le pregunta si es ejemplar respaldar al fiscal general o convertir Moncloa «en un centro de negocios» con su mujer imputada. «¿Usted le pediría la dimisión a un presidente si se encontrara en estos supuestos?», pregunta irónicamente a Sánchez.
Sánchez quiere cumplir los acuerdos de la legislatura
Pedro Sánchez le ha asegurado a Gabriel Rufián que va a «cumplir los acuerdos de la legislatura».
Sánchez echa en cara a Feijóo el plantón institucional
Pedro Sánchez ha echado en cara al líder popular, Alberto Núñez Feijóo su «plantón institucional». «Le tienen que aplaudir para animarle. Este es un país que funciona, ¿Qué ha hecho usted en estos diez días? Un plantón institucional que justifica en una conversación privada y falsa», le reprocha.
Cristina Álvarez declarará a las 11:00 horas
La asesora en la Moncloa de Gómez, Cristina Álvarez, con quien ha trabajado siete años, también declarará este miércoles. Álvarez también está investigada en la causa de malversación de caudales públicos.
¿De qué se acusa a Begoña Gómez?
Begoña Gómez está siendo investigada por cinco delitos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. Todos, con penas que suman desde los seis meses hasta los ocho años de prisión
Declaración de Begoña Gómez en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la declaración de Begoña Gómez hoy ante el juez Peinado. Aquí te contaremos todo lo que hoy en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El PP tilda al Gobierno de ser un «fraude»
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha tildado al Gobierno de «fraude» y le ha acusado de estar «podrido». Además, considera que no están «legitimado para luchar contra la corrupción».