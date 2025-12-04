Esta experta en limpieza explica un sencillo truco para lavar las zapatillas de deporte sin usar la lavadora

¿Estás cansado de que tus zapatillas de deporte pierdan su forma o se desgasten en la lavadora? Una experta en orden y limpieza ha revelado un truco sorprendentemente fácil para dejarlas impecables sin necesidad de meterlas en este electrodoméstico. Este método rápido y efectivo te ayudará a mantenerlas como nuevas por más tiempo. ¿Quieres saber cómo? En este artículo te lo desvelamos.

El truco de La Ordenatriz para limpiar las zapatillas de deporte

Las zapatillas de deporte suelen acumular varios tipos de manchas debido a su uso frecuente. Las más comunes son manchas de polvo, de bebidas, de barro, césped, de grasa o aceite, etc.

Begoña Pérez, experta en orden y limpieza, cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en sus redes sociales. Esta organizadora profesional es conocida como La Ordenatriz y en su nuevo libro habla de varias soluciones para los pequeños dramas domésticos. Entre ellas se encuentra un truco para limpiar las zapatillas de deporte sin necesidad de usar la lavadora.

Lo primero que tienes que hacer es quitarle los cordones y cepillar bien las zapatillas de deporte o de tela para eliminar el polvo y barro. Luego, tienes que rociarlas con la ‘fórmula mágica’ y cepillarlas de nuevo con energía. Posteriormente, debes aclararlas sólo con agua y preparar un barreño con agua caliente. En él, añade dos cucharas de percarbonato y remuévelas. Sumerge las zapatillas boca abajo de 2 a 4 horas e incluye en este recipiente los cordones. Pasado este tiempo, debes aclararlas bien con agua y ponerlas a secar. Y ya estarían listas para usar de nuevo.

La ‘fórmula mágica’ de la que habla la especialista en limpieza está compuesta por medio litro de agua caliente, 2 cucharitas de jabón en escamas y 50 mililitros de amoniaco.

Los consejos de Begoña Pérez sobre la limpieza de las zapatillas de deporte

Begoña Pérez no recomienda meterlos en la lavadora entre otras cosas porque pueden que se despeguen los pegamentos o incluso pueden desteñir.

Por otra parte, La Ordenatriz señala que si las zapatillas son de color, «basta con cepillar con la fórmula mágica y aclarar con agua». Además, informa de en este caso no necesitarías el percarbonato para blanquear. En el caso de que se hayan oxidado los ojales, Pérez recomienda «ponerles sal y limón y dejarlos una hora al sol». Este paso habría que hacerlo antes de empezar a limpiar.

Durante el proceso es importante que no les dé el sol. «Seca las zapatillas lejos de fuentes de calor y siempre en plano para evitar que queden cercos en los bordes», añade. Por último, si al finalizar te encuentras manchas amarillas puede ser por falta de aclarado según esta experta. «Sólo tienes que cepillar muy bien con vinagre de limpieza y volver a aclarar, sólo con agua, cepillando debajo del grifo», concluye.