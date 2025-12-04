Investigan a dos menores tras grabarse humillando y quemando el pelo a un sintecho en Benacazón

La Guardia Civil ha iniciado una investigación en Benacazón (Sevilla) tras recibir un vídeo en el que se ve cómo al menos dos menores agreden a una persona sin hogar y le prenden fuego al cabello mientras se encontraba sentado en una plaza del municipio. Los hechos han sido grabados con un teléfono móvil y difundidos posteriormente en redes sociales.

En la grabación, que dura cerca de tres minutos, se observa con claridad cómo los presuntos agresores se burlan del hombre sin hogar y lo humillan verbalmente. Uno de ellos se aproxima a la víctima y, de forma repentina, le prende fuego al pelo. Todo ocurre a escasa distancia y sin que los autores traten de ocultar ni su rostro ni su voz. El vídeo ha generado una fuerte indignación entre los vecinos y en las redes sociales, donde ha comenzado a circular durante los últimos días.

Fuentes de la investigación han confirmado que ya ha sido identificado al menos uno de los menores que aparece en las imágenes, aunque por el momento no se ha precisado su edad ni si tiene antecedentes. La Guardia Civil trabaja también en la identificación del segundo implicado. La víctima ha sido igualmente identificada, pero los agentes todavía no han conseguido localizarla, lo que dificulta la verificación exacta de los hechos.

La agresión ha sido calificada como especialmente grave debido a la situación de vulnerabilidad de la víctima, una persona sin hogar, y a la naturaleza deliberada del ataque. Por este motivo, las diligencias del caso han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, especializados en este tipo de agresiones motivadas por discriminación o intolerancia.

La Guardia Civil continúa recabando información y no se descarta que puedan producirse más identificaciones o imputaciones en los próximos días, conforme avancen las pesquisas. Los investigadores también están tratando de confirmar la fecha exacta en la que tuvo lugar la agresión, lo que será clave para avanzar en el procedimiento. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para poner en marcha la investigación, a raíz de la difusión masiva del vídeo.