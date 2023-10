Cuca Gamarra: «Si quedan socialistas en el PSOE de Sánchez no deberían hacer firmar al Rey la amnistía»

«Si quedara un poco de socialismo en el PSOE de Sánchez no deberían llegar nunca tan lejos». Cuca Gamarra, en una entrevista concedida a HOY RESPONDE de OKDIARIO, responde así a la pregunta: ¿Imagina al Rey firmando la ley de amnistía después de aquel discurso del 3 de octubre de 2017?: «Esa ley no debería aprobarse nunca», remata la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso. Una vez aprobada cualquier ley, el Rey la debe sancionar con su firma para su publicación en el BOE y entrada en vigor.

Sánchez fuerza las costuras de la institución más alta, la Jefatura del Estado, para agradar a sus socios independentistas y de extrema izquierda. Los discursos de sus portavoces durante la investidura de Feijóo estuvieron cargados de insultos al Rey, a la Familia del Rey y a la Monarquía sin que Francina Armengol hiciera nada. «Sánchez y el PSOE permiten sin rubor los insultos a la Corona en el Congreso», constata Cuca Gamarra.

El Rey Felipe comienza este lunes una nueva ronda de contactos para proponer un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. Consultas basadas en un acto de fe desde que Pedro Sánchez es presidente porque ERC, Junts, Bildu y BNG no acuden ante el Rey y Sánchez tiene que hablar en nombre de ellos, mientras negocia la amnistía, como subrayan desde las filas de Cuca Gamarra.

Será la décima ronda de consultas en nueve años de reinado de Felipe VI. Las mismas que tuvo su padre, el Rey Juan Carlos, en 39 años. Puras matemáticas: una cada cuatro años prácticamente. O sea, legislaturas completas y estabilidad. La nueva política que le toca arbitrar al Rey Felipe le ha supuesto –de media– más de una ronda de contactos cada año. Generar inestabilidad es el primer paso para destruir un sistema e instaurar otro.

Es el objetivo de los socios parlamentarios y de Gobierno de Sánchez. Lo dicen abiertamente. Y van dando pasos. «No van dando pasitos –matiza Cuca Gamarra– sino zancadas contra todas las instituciones del Estado». El 31 de octubre se supone que no irán a la jura de la Princesa Leonor.

«El PP será un dique a cualquier cambio constitucional», reitera Cuca Gamarra aludiendo a la falta de una mayoría de Sánchez para abordar reformas constitucionales que afecten a nuestra forma de Estado. Pero el PP debería estar ojo avizor. La realidad es que ya han metido la cuestión en el debate público ‘normalizándola’ lentamente, como la amnistía y la autodeterminación. Y los autócratas siempre encuentran una puerta por detrás.

Cuca Gamarra contesta y escruta estas claves en la entrevista concedida a HOY RESPONDE de OKDIARIO, con la amnistía en la agenda del PSOE y sus socios independentistas, y en vísperas de la ronda de nueva ronda de contactos que encara el Rey y que Sánchez aprovechará para lanzarse a por una nueva investidura.

PREGUNTA.- Hablamos ya con naturalidad de amnistía y autodeterminación cuando hace apenas cuatro años los indultos parecían imposibles. En la investidura de Feijóo los independentistas insultaron al Rey y a su Familia sin que Armengol hiciera nada. ¿El PSOE permite los insultos a la Corona? ¿Van pasito a paso los socios de Sánchez?

RESPUESTA.- Los socios de Sánchez no van pasito a paso. Van dando zancadas.

P.- ¿Contra la Corona también?

R.- Contra todas las instituciones del Estado, porque ellos tienen el objetivo de romper la unidad de España. No quieren un proyecto colectivo de 48 millones de españoles y quieren romper nuestro modelo de convivencia.

P.- ¿Eso incluye a la Monarquía?

R.- Evidentemente. Eso incluye la Monarquía. Incluye a todo tipo de instituciones.

P.- ¿Y el PSOE y Sánchez son conscientes de ello?

R.- Yo creo que Sánchez no tiene principios y ha demostrado que está dispuesto a lo que sea por seguir en el poder. Y, si no, hubiera reaccionado. Pero no lo ha hecho.

P.- ¿El PSOE permite los insultos a la Corona como ha ocurrido en el Congreso?

R.- Los ha permitido sin ningún tipo de rubor.

P.- ¿Imagina al Rey firmando la ley de amnistía, o como le llamen, después de su discurso del 3 de octubre de 2017? ¿No es estirar mucho las costuras de instituciones ya tan altas como la Jefatura del Estado?

R.- Si quedara un poco de socialismo dentro del partido que dirige Pedro Sánchez, no deberían llegar nunca tan lejos. Esa ley nunca debería aprobarse.

P.- El 31 de octubre es la jura de la Princesa de Asturias. ¿Va a ser un show si van los socios de Sánchez?

R.- Dudo que vayan a acudir a esa importante cita institucional y constitucional para la sociedad española. Esto debería llevar a Pedro Sánchez a replantearse qué tipo de socios tiene. Y a darse cuenta de que se está obcecando en un camino que es un callejón sin salida, porque los españoles, el 23 de julio, con un resultado electoral complejo y difícil, no votaron el camino que ha emprendido, que es deslizarse hacia la peligrosa pendiente de una democracia liberal. Lo que votaron los españoles mayoritariamente es que España siga siendo España y que fortalezcamos nuestro modelo de convivencia. El resultado electoral del 23 de julio le otorgó al independentismo menos poder y representación que nunca. El papel que está teniendo es porque Pedro Sánchez se lo permite. Sánchez nos está metiendo en un callejón por no admitir que perdió las elecciones y que el único Gobierno posible para que España pueda tener estabilidad y mantener su Estado de derecho es un Gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo.

P.- Hace cinco años había cosas que nos parecían imposibles, siquiera de hablar, como el indulto, la sedición, la malversación… y ya estamos en la amnistía y la autodeterminación. Si esta dinámica continúa y Sánchez, dicen ustedes, está dispuesto a cualquier cosa por seguir en el poder, ¿peligra la Corona con Sánchez y este PSOE?

R.- España ha demostrado que tiene unas instituciones fuertes y Pedro Sánchez no debería equivocarse. Que él esté dispuesto a todo no significa que la sociedad española no tenga fortaleza para resistir. Incluso para resistirle a él.

P.- Pero si sigue esta dinámica…

R.- Pero hay una cosa clara. Todo lo hace desde una minoría. Cualquier cambio que quisiera impulsar necesita una mayoría parlamentaria que no tiene. Los españoles han puesto límites a lo que puede hacer. Cualquier reforma de la Constitución es imposible que la haga. Los españoles deben tener claro que el PP mantendrá aquello en lo que cree desde la firmeza, desde la responsabilidad y desde los principios. El resultado no permitió la investidura de Feijóo, pero el debate lo ganamos. Sánchez tiene 121 escaños y enfrente 172. Ejerceremos esa fortaleza y eso será un freno, un dique, a cualquier cuestión que afecte al marco constitucional.

P.- El PP está con la Corona.

R.- Por supuesto.