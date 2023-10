Eligio Hernández (El Pinar de El Hierro, 1947) fue fiscal general del Estado con Felipe González y diputado del PSOE –del que sigue siendo afiliado– y rechaza de plano una amnistía a los golpistas catalanes. Desde las Islas Canarias, a sus 76 años de edad, ve con gran preocupación la situación del partido al que sigue votando. Guarda esperanzas de que alguien en la formación fundada por Pablo Iglesias Posse reemplace a Pedro Sánchez y tenga una posición constitucionalista. Preguntado por si tiene temor de sufrir represalias por expresar esta postura contra una posible ley de amnistía, Eligio Hernández sonríe. «Me río si me expulsan del PSOE. No caerá esa breva», afirma.

PREGUNTA.- ¿Qué sienten los fiscales y los jueces cuando ven que un Gobierno negocia una amnistía para olvidar los delitos que se han cometido en Cataluña?

RESPUESTA.- Nos sentimos realmente escandalizados. Una preocupación tremenda, una preocupación que yo no había tenido nunca a lo largo de mi vida profesional y política. La amnistía es claramente inconstitucional. Lo han explicado los mejores constitucionalistas que yo conozco y conozco a casi todos. La amnistía invade competencias de la jurisdicción penal. Es un tema gravísimo. Daría lugar a un conflicto constitucional.

P.- En el Parlamento, usted que también fue diputado por el PSOE, ¿votaría en contra?

R.- Sí. Yo no votaría a escondidas en contra. Pondría de manifiesto que no votaré a favor. Y a continuación, me doy de baja del partido. Es lo honesto. ¿Qué es lo que yo no me explico? Que no haya militantes que estén viendo el enorme desbarajuste que está proporcionando esta tremenda crisis de Estado, esa negociación con independentistas. Desde luego, no votaría jamás esa ley.

P.- Usted, que fue fiscal general del Estado, ¿qué hubiera hecho?

R.- El fiscal ahora mismo no puede hacer nada. Puede hacer cuando se promulgue la ley y se aplique. Podrá llevar a cabo los recursos que estime oportunos. Pero ahora mismo el texto aún no está en sede parlamentaria y ni siquiera se ha empezado a discutir. No conocemos todavía el texto. Poco se puede hacer sobre algo que no ha nacido.

Eligio Hernández y Felipe González en imagen de archivo.

P.- ¿Imaginó algún supuesto en el que un partido se vea obligado a negociar una amnistía para poder seguir en el poder?

R.- No me imaginé nunca, y soy modesto historiador del PSOE, que el Partido Socialista llegaría a pactar con independentistas y menos con gente que estuvo en su día relacionada con el terrorismo o con Podemos. Jamás pensé que el Partido Socialista Obrero Español, recalco, español, pactaría con independentistas. Y los testimonios de los líderes históricos del PSOE son claros al respecto. Suelo repetir lo que dijo Juan Negrín en plena Guerra Civil. En noviembre de 1938, al terminar el Consejo de Ministros en Pedralbes: «No se puede consentir esta campaña separatista. Si persiste la campaña separatista, cedo el paso a Franco». Casi nada. Podría estar hasta mañana citando testimonios del patriotismo de los socialistas. Mis dos grandes amores son el PSOE y España. Y, de los dos, prevalecería el interés de España.