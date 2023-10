Cuca Gamarra: «Feijóo intentará estar en la manifestación del 8-O en Barcelona»

«Feijóo intentará estar en la manifestación del 8 de octubre en Barcelona si la agenda se lo permite», adelanta la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. Le damos la vuelta a su respuesta y le preguntamos: «¿La cita del próximo domingo es suficientemente importante como para despejar la agenda e ir?» Cuca Gamarra sonríe.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera en dejar claro que estaría en Barcelona el 8 de octubre y ha movilizado al PP de Madrid para que el acto de Sociedad Civil Catalana sea un éxito. Fue la primera, con Aznar, en agitar públicamente el frasco de la moderación y la prudencia genovesa y decir que el PP debía salir de los despachos para ir a las calles también y liderar una rebelión ciudadana contra el desafío que vivimos.

Dicho y hecho. De las dudas sobre las manifestaciones al entusiasmo por ellas. «Cuando el adversario te critica tus éxitos es que lo has hecho muy bien», señala Cuca Gamarra en la entrevista, en vísperas de la manifestación de Barcelona. Suele ocurrir al pensar sin miedo en los propios, antes que en el qué dirán de La Sexta, El País o la Ser.

Feijóo se ahorró el 24 de septiembre en Madrid una terapia contra el desánimo y las dudas, aunque a esas alturas ya no la necesitara tras el shock del 23J. Fue un chute de autoestima personal y de partido para despejar también incertidumbres. Y fue el lugar imprescindible donde Feijóo debía estar para poder ser (opinan dirigentes del PP) el líder que aspira a refundar -como cuentan- un centroderecha parecido al de Aznar… pero con permiso de Vox.

«El acto de Madrid -recuerda entusiasmada Cuca Gamarra en la entrevista- no tiene precedentes. Un candidato a una investidura que convoca un acto que se desborda y obliga a cortar las calles del entorno porque los españoles acuden en masa preocupados por la situación de su país y esperanzados con alguien dispuesto a dejarse la piel por ellos y para ellos». Liderar es la palabra clave de esta historia.

Así las cosas, preguntamos a Cuca Gamarra si, dada la capacidad de movilización del PP, Feijóo debería estar el domingo en la manifestación de Barcelona que pretende emular la de 2017 contra el golpe del 1-O. Si Madrid valió la pena, ¿lo vale Barcelona que es… el lugar del crimen? ¿Vale la pena ir a decirles a nuestros compatriotas de allí que no están solos?

PREGUNTA.- Visto el acto de Madrid, ¿no cree que, con más motivo, el señor Feijóo debe ir a Barcelona el domingo?

RESPUESTA.- El día 8 va a ser un día importante. En aquellas manifestaciones, concentraciones o acciones que la sociedad civil pueda promover o impulsar, el Partido Popular estará. Estaremos allí presentes. Y Alberto Núñez Feijóo, si su agenda se lo permite, también lo estará.

P.- ¿Y despejará la agenda para estar presente? ¿Es suficientemente importante el acto de Barcelona como para despejar la agenda?

R.- Lo es y, por tanto, buscará poder estar presente. Además, la organización sabe que puede contar con nosotros y que apoyamos no sólo el sentido de esta manifestación, sino el movimiento social que hay detrás.

P.- ¿Van a movilizar al partido, como en Madrid, para que el 8 de octubre sea también un éxito?

R.- El Partido Popular, cuando apoya una manifestación, también hace un llamamiento y, con su apoyo, manda el mensaje de “esto es necesario”.

P.- Entonces, ¿irá el señor Feijóo?

R.- Ya le digo que es una cuestión de ultimar las agendas. Pero el PP va a estar porque sabemos que es importante, y en la medida en la que eso sea posible [ajustar la agenda] pueden estar seguros los convocantes que Feijóo estará allí.

P.- ¿Y decirles a los españoles de Cataluña que estamos con ellos?

R.- Por supuesto. Y decirles que no están huérfanos. En toda esta deriva de Pedro Sánchez hay unos grandísimos damnificados y es todo ese constitucionalismo que vive en Cataluña y que puede sentirse huérfano. No lo está porque el Partido Popular no va a renunciar a defender los derechos de todos los catalanes. Defendemos los derechos de todos los españoles. Igual que no vamos a permitir que haya españoles de primera y españoles de segunda, el PP no va a permitir que haya catalanes de primera y catalanes de segunda.

P.- Yo iré a Barcelona…

R.- Yo también.

P.- ¿Usted también?

R.- Seguro.

P.- ¿Y alguien más?

Cuca Gamarra sonríe, pero quedan pocas horas, ya, este lunes, para saberlo.