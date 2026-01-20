Una cuarentena de pasajeros, 8 graves, están siendo atendidos en una masía convertida en hospital de campaña

Una cuarentena de pasajeros que viajaban en el tren de Rodalies (Cercanías) que ha descarrilado en el término de Gélida (Barcelona) están siendo atendidos en la masía de un particular convertida en hospital de campaña.

Los servicios de emergencia médica han montado el citado hospital de campaña en la masía de los propietarios de la bodega Torellò, Can Martí de Baix, a la que están siendo trasladados y asistidos en una primera valoración la cuarentena de heridos, informa La Vanguardia.

Además, los Mossos d’Esquadra han desplazado esta noche una quincena de dotaciones, entre Unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO, a la zona donde ha descarrilado el tren de la línea R4 de Rodalies en Gélida.

Los agentes trabajan «para dar seguridad a las personas que han sufrido este siniestro ferroviario» y gestionan el traslado de las personas no heridas a las cavas de Torelló para su identificación, informan en un comunicado este martes.

El siniestro, en el que ha fallecido el maquinista del convoy y una veintena de personas han resultado heridas, de las cuales al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave, se ha producido al caer un muro de contención sobre el tren debido al temporal.

El alcalde de Gélida, Lluís Valls, ha asegurado que todos los efectivos están «trabajando al cien por cien» tras el accidente del tren de Rodalos este martes por la noche a la altura de este municipio debido a la caída de un muro de contención.

Se ha referido al despliegue de Bombers y del Sistema de Emergencias Médicas, así como del desplazamiento de las conselleras portavoz y de Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

«No puedo dar una información más detallada porque evidentemente todo el mundo está trabajando al 100% y es difícil a veces encontrarse y poder detallar la situación», ha dicho el primer edil .