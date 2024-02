Los correos de la trama de Koldo mientras se enriquecía con la pandemia: «Sueño con mascarillas y aviones»

El sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, desvela correos electrónicos jocosos entre los empresarios de la trama que investiga la Audiencia Nacional. Durante las semanas álgidas de gestiones sobre los contratos millonarios que les dejaron grandes beneficios, los imputados comentaron: «Sueño con estas mascarillas y aviones, aduanas, Víctor, es obsesión…». En concreto, es un email de Íñigo Rotaeche, uno de los responsables de Soluciones de Gestión SL y Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF y propietario de un Ferrari embargado y varios vehículos de alta gama más.

El sumario sobre el entorno del ex ministro José Luis Ábalos incluye un anexo con 134 páginas de correos electrónicos. Algunas de esas conversaciones informales dan buena cuenta de la forma de ser de los empresarios implicados. Por ejemplo, el sábado 4 de abril de 2020 –cuando había 11.744 fallecidos confirmados–, a las once de la mañana, Rotaeche bromeaba con una supuesta «obsesión» por traer el material sanitario. En ese mensaje, además, ponía de manifiesto que las mascarillas no tenían el certificado europeo de calidad: «Estas mascarillas están bien, pero hay que decirles que para exportar necesitaremos los Certificados de Conformidad de fábrica».

Por otra parte, deja notar que no tiene experiencia en el sector del comercio internacional. Precisamente, el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción estos contratos porque Soluciones de Gestión SL tenía un objeto social ajeno al sector de la sanidad. «Ya he hablado con el de Iberia, estaba como un flan. Luego os cuento cómo va el planning y decidimos qué aviones. Os adelanto que hasta viernes será difícil cargar algo en Shenzhen [ciudad del Sureste de China que conecta a Hong Kong con el resto del mundo] pues lleva 72 horas conseguir el permiso y el lunes es fiesta comunista», escribe.

Rotaeche firma los correos electrónicos como «director de Escritorio de Proyectos. Dirección Ejecutiva». Aporta dos teléfonos, uno en España y otro en Angola, donde Soluciones de Gestión ha desarrollado varias obras civiles.

A esto, Víctor de Aldama, otro de los detenidos en el marco de las diligencias que instruye el magistrado Ismael Moreno, responde 10 minutos después: «Tranquilo, no te preocupes. Mándame un correo con lo que vamos a necesitar de ellos y se lo paso a fábrica, tal cual lo pongas, pon los puntos que necesites y se lo lanzo». Ante la petición de certificados, De Aldama se ofrece para pedirlos. No obstante, a la postre comprobarán que las mascarillas que iban a traer no tenían impreso el obligatorio certificado «CE» en contrataciones públicas en la Unión Europea.

Comida con «la guapa»

A las 11:33 replica un tercer empresario que estaba en copia en la cadena de emails, Juan Carlos Cueto, del grupo Cueto. Este negociante, al que sitúan como verdadero responsable de Soluciones de Gestión SL en la sombra, sube el tono con comentarios subidos de tono: «Al final la Guapa va a ser hasta simpática. ¿Sabes algo de la cervecera? Abrazos. Enviado desde mi iPhone». Se trata de mensajes entre los que pudo haber una llamada de teléfono que impiden conocer todo el contexto. Cabe recordar que en esas fechas España estaba confinada y, en general, todos los ciudadanos estaban en sus casas.

A los comentarios sobre «la guapa» y «la cervecera», De Aldama replica: «Que tenían todo el lunes, ellos hacían el pago y se ponían en contacto con nosotros. No sé la verdad, o toma drogas duras, o es verdad y, si es así, tendrás que comer con ella jajajajaja». Rotaeche deja el tono de cachondeo y al instante dice: «Es posible que tengan stock Víctor… Estoy mirando la caja y estamos mal la próxima semana porque vamos acumulando stock y no cobramos…».

A continuación, De Aldama agrega: «¿Me hablas en serio? Que si tiene stock la de la cerveza? Escucha, deja tú también las drogas duras, que te están haciendo muy mal».

«Debo dinero»

En otra cadena de correos aparece otra persona, un responsable de DRV, una compañía de productos y equipos de calidad para centros de estética profesionales que también se lanzó a comprar mascarillas. Habla con Víctor de Aldama y muestra su profunda preocupación por los riesgos de las operaciones. El lunes 6 de abril de 2020, a las 10:37 de la mañana, escribe a De Aldama: «Esto ha sido inhumano y debo a gente dinero por todos lados. Dime por favor cuando cobras tú la parte tuya, para que con lo mío pague a todos lo que debo y vea si al final de esta tortura gano lo que sea, aunque sea una miseria».

«Te ruego que no hagas nada con Alonso hasta que despache lo mío, ya que si me pone pegas, me jode vivo. En estos momentos, solo quiero entregar, que cobre Pan [un socio internacional] lo que se le debe y que tú me digas cuanto me puedes dar para pagar a toda la gente el dinero que debo», agrega.

«Mucha suerte en todo y siento los errores cometidos. De todo se aprende y de esta he aprendido mucho, me quedo con eso. Te deseo todo lo mejor. Un abrazo», finaliza poco después de pedir «que le dejen en paz» ante reclamaciones de varias personas.