Los comisionistas de la trama de Koldo en un restaurante: «Cueto se ha llevado 20 kilos»

La investigación llevada a cabo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determina que los comisionistas de la trama Koldo se llevaron millones de euros de los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión controlada por el Grupo Cueto. En concreto, los agentes del Instituto Armado señalan que los comisionistas se reunieron en un restaurante de Madrid en el que explicaron que Juan Carlos Cueto -uno de los imputados en el caso y propietario del Grupo Cueto- se había llevado 20 kilos. Todas estas comunicaciones han sido recogidas por el juez Ismael Moreno que ha iniciado una investigación judicial en la Audiencia Nacional a partir de estos hechos que podrían constituir los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias.

OKDIARIO ha tenido acceso a un auto judicial fechado a 7 de febrero que evidencia las conversaciones entre los empresarios involucrados en el trama Koldo. En concreto, el juez recoge conversaciones interceptadas por la Guardia Civil durante el mes de enero en un restaurante de Madrid. Koldo pasó todo un día en este restaurante donde se reunió entre las 12:52 y las 13:29 horas con el subteniente de la Guardia Civil e imputado en la trama, José Luis Rodríguez.

«De los extractos plasmados de las conversaciones mantenidas entre ambos se puede observar que a colación del aval necesario en el negocio de las pizarras por una cantidad de 200.000 euros, Rodríguez García afirma que Cueto tiene 20 millones de euros», señalan los agentes. Y prosiguen: «Son claras las advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto». Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado «20 kilos», a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas con los contratos investigados.

«Chorizos»

Tras ello, Koldo también se reunió con el empresario Ignacio Díaz que es socio de Víctor de Aldama, otro de los comisionistas imputados en el caso Koldo. El día 26 de enero de 2024 el propio Aldama habría entregado a Cueto algún objeto al que Aldama se refiere en un lenguaje convenido como «chorizos». «Pero hasta la semana que viene no va a ser y te digo que si mañana a cuantos chorizos… ehh… me traerán… porque… están… con… las cestas de navidad y con sus historias y te diré los chorizos que me traen ¿Vale?», señalan los agentes tras intervenir sus teléfonos móviles.

En referencia a esta entrega, los agentes destacan que días después Juan Carlos Cueto le cuenta a Koldo que estuvo con Aldama el cual le habría entregado algo de lo que le hablaría en persona. Además, le informa –en relación a Aldama– que «las aguas pueden volver a su cauce».

«Así las cosas, de lo anterior se puede inferir que los investigados Koldo, Cueto y Aldama siguen manteniendo asuntos en común de los que tratar, pudiendo tratarse de los hechos investigados», señalan los agentes de la UCO en el atestado policial al que ha tenido acceso este periódico.

Grupo Cueto y Koldo

Los agentes de la Guardia Civil también evidencian como Grupo Cueto era la matriz de las empresas que recibieron las subvenciones millonarias con los contratos públicos adjudicados por los ministerios dependientes de Pedro Sánchez. Grupo Cueto es la empresa matriz de Soluciones de Gestión. De este modo, la UCO señala a Juan Carlos Cueto como el cerebro empresarial de la trama.

Además, los agentes de la benemérita identifican a Víctor de Aldama como el mediador entre las empresas de abastecimiento de material sanitario con las filiales del Grupo Cueto. La UCO señala hasta 12 empresas vinculadas en la trama Koldo como posibles principales receptores de los fondos con origen en las adjudicaciones investigadas. Entre ellas se encontrarían aerolíneas que posibilitaron el traslado del material sanitario.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción recoge en estas investigaciones mordidas de hasta 10 millones de euros en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión -empresa controlada por Grupo Cueto- que pasó de facturar 0 a 53 millones gracias a las adjudicaciones públicas. Tras una investigación de más de dos años, los agentes de la UCO han relacionado a los cabecillas de la trama evidenciando cómo las empresas del Grupo Cueto consiguieron repartir las mordidas entre distintas sociedades algunas con sede en el extranjero. Estos hechos han provocado la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional que ya está en marcha.