Isa Serra, asesora del Ministerio de Igualdad y portavoz nacional de Podemos, defiende a la asociación Infancia Libre, cuya expresidenta María Sevilla está condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores. Así lo ha hecho en una charla sobre el libro Misogina judicial de Beatriz Gimeno, ex alto cargo de Irene Montero (Editorial Catarata).

«Me acuerdo en el año 2015-2016 cuando muchas mujeres se pusieron en contacto con nosotras mujeres, algunas de la asociación Infancia Libre, que venían a decir que estaban absolutamente desatendidas, desamparadas, por parte de las instituciones», ha expuesto Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta antidesahucios.

En este punto, Isa Serra ha cargado una vez más contra la Justicia, ha asegurado que «muchas de esas madres [de Infancia Libre] habían puesto denuncias previas por agresiones sexuales que habían sufrido sus hijos, muchas tenían ya condenas a sus ex parejas por violencia machista, y la mayoría de ellas contaban, además, con los relatos de los propios niños y niñas que habían contado esas agresiones sufridas».

«La mayoría de ellas tenían una respuesta por parte del Poder Judicial que era un sobreseimiento de esas denuncias. No sólo eso, sino también una respuesta absolutamente insuficiente por parte de los servicios sociales. Unos de ellos que no han estado bien tratados, por ejemplo, evidentemente, ha sido en la Comunidad de Madrid. Hay listas de espera de seis meses y cuando una madre venía a decir que su hijo necesitaba atención psicológica tras una agresión, no podía ser si no tenían la firma del progenitor. Esto se cambió a partir de la firma del Pacto de Estado, pero hasta ese momento había una vulnerabilidad enorme por parte de los niños, pero también para unas madres absolutamente desamparadas, sin ningún tipo de respuesta», expresa la asesora ministerial.

«Kafkiano»

A lo largo de una hora de charla son constantes los ataques a los magistrados a los que consideran «misóginos» y necesitan con urgencia lecciones de «feminismo jurídico». Tanto Serra como Gimeno aseguran que hay «violencia institucional» de los diferentes poderes del Estado contra estas madres. Tachan que María Sevilla, ex líder de Infancia Libre, esté privada de libertad como «absolutamente kafkiano».