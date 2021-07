Isa Serra será condenada en firme. Según ha podido saber OKDIARIO, el Tribunal Supremo desestimará el recurso de casación interpuesto por la ex portavoz de Podemos en Madrid. De esta forma, el Alto Tribunal ratificará la pena de prisión de 19 meses, multa e inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Serra fue condenada por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

La ex portavoz de la formación morada no entrará en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años. Serra evitó dimitir de su cargo y maniobró tras las elecciones del 4-M: decidió no recoger su acta de diputada autonómica al sospechar que el Tribunal Supremo no la absolvería de los delitos imputados.

En todo caso, deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro, 400. Además, también será inhabilitada para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Insultos a la Policía

La sentencia del TSJM, que será ratificada, consideraba acreditado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término de un desahucio increpó e insultó a los agentes de Policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial. Lo hizo «hasta el punto de obligar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban».

La condenada profirió insultos especialmente contra dos mujeres policías que estaban haciendo su trabajo. Así lo explicaban los magistrados: «La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, lanzó insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’».

A otra mujer agente de Policía le dirigió frases como «‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’, ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’», según recogía el fallo judicial. Isa Serra, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos, subrayaron los magistrados.

En el juicio, que se celebró los pasados 12 y 13 de febrero, la fiscal María de la O Silva mantuvo su solicitud de 23 meses de prisión al considerar acreditado que Serra participó en los altercados. «Fue cruel con la Policía», afirmó entonces el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Público se apoyó en testigos clave para resolver la causa. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid situaron a la ex diputada regional como una «de las cabecillas» de los disturbios.

Insultos y lanzamiento de objetos

Los hechos juzgados se remontan a la mañana del 31 de enero de 2014. Aquel día, Isa Serra se encontraba con miembros de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que estableció la Policía. Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos de los agentes se disponían a marcharse, varias personas se enfrentaron a los agentes, profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra los policías.

Resultado del lanzamiento de objetos, varios agentes resultaron heridos y algunas furgonetas, dañadas. Entre otros implicados en estos hechos, Serra fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes.